Вихідні і свята у жовтні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у жовтні 2022 року

Додаткових вихідні у жовтні цьогоріч не буде. У жовтні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у жовтні у 2022 році!

Усі вихідні дні у жовтні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, десятого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у жовтні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у жовтні, щоб ви спланували свій час!

У жовтні 2022 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на жовтень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у жовтні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на жовтень 2022

1 жовтня, субота – День ветерана

2 жовтня, неділя – День працівників освіти

3 жовтня, понеділок – Всесвітній День архітектора

4 жовтня, вівторок – Всесвітній день тварин

5 жовтня, середа – Всесвітній День вчителя

6 жовтня, четвер – Всесвітній день охорони місць проживання

7 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день усмішки

8 жовтня, субота – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги

9 жовтня, неділя – Всесвітній день пошти

10 жовтня, понеділок – Всесвітній день психічного здоров'я

11 жовтня, вівторок – Міжнародний день дівчаток

12 жовтня, середа – Всесвітній день боротьби з артритом

13 жовтня, четвер – Всесвітній день зору

14 жовтня, п'ятниця – День Українського козацтва

15 жовтня, субота – Всесвітній день боротьби з раком грудей

16 жовтня, неділя – Всесвітній день здорового харчування

17 жовтня, понеділок – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів

18 жовтня, вівторок – Європейський День боротьби з торгівлею людьми

19 жовтня, середа – Всесвітній день балету

20 жовтня, четвер – Всесвітній день профілактики остеопорозу

21 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день йододефіциту

22 жовтня, субота – Всесвітній день людей з вадами мовлення

23 жовтня, неділя – День організатора ток-шоу

24 жовтня, понеділок – Всесвітній день інформації про розвиток

25 жовтня, вівторок – Всесвітній день макаронів

26 жовтня, середа – День інтерсекс-людей

27 жовтня, четвер – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

28 жовтня, п'ятниця – Міжнародний день анімації

29 жовтня, субота – Всесвітній день боротьби з інсультом

30 жовтня, неділя – День автомобіліста

31 жовтня, понеділок – Міжнародний день Чорного моря

Що робити на вихідних у жовтні 2022:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати рослини

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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