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Вихідні і свята у жовтні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у жовтні 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у жовтні 2022 року

Додаткових вихідні у жовтні цьогоріч не буде. У жовтні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у жовтні у 2022 році!

Усі вихідні дні у жовтні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, десятого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у жовтні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у жовтні, щоб ви спланували свій час!

У жовтні 2022 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на жовтень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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31

* вихідні у жовтні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на жовтень 2022

  • 1 жовтня, субота – День ветерана
  • 2 жовтня, неділя – День працівників освіти
  • 3 жовтня, понеділок – Всесвітній День архітектора
  • 4 жовтня, вівторок – Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня, середа – Всесвітній День вчителя
  • 6 жовтня, четвер – Всесвітній день охорони місць проживання
  • 7 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день усмішки
  • 8 жовтня, субота – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги
  • 9 жовтня, неділя – Всесвітній день пошти
  • 10 жовтня, понеділок – Всесвітній день психічного здоров'я
  • 11 жовтня, вівторок – Міжнародний день дівчаток
  • 12 жовтня, середа – Всесвітній день боротьби з артритом
  • 13 жовтня, четвер – Всесвітній день зору
  • 14 жовтня, п'ятниця – День Українського козацтва
  • 15 жовтня, субота – Всесвітній день боротьби з раком грудей
  • 16 жовтня, неділя – Всесвітній день здорового харчування
  • 17 жовтня, понеділок – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
  • 18 жовтня, вівторок – Європейський День боротьби з торгівлею людьми
  • 19 жовтня, середа – Всесвітній день балету
  • 20 жовтня, четвер – Всесвітній день профілактики остеопорозу
  • 21 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день йододефіциту
  • 22 жовтня, субота – Всесвітній день людей з вадами мовлення
  • 23 жовтня, неділя – День організатора ток-шоу
  • 24 жовтня, понеділок – Всесвітній день інформації про розвиток
  • 25 жовтня, вівторок – Всесвітній день макаронів
  • 26 жовтня, середа – День інтерсекс-людей
  • 27 жовтня, четвер – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
  • 28 жовтня, п'ятниця – Міжнародний день анімації
  • 29 жовтня, субота – Всесвітній день боротьби з інсультом
  • 30 жовтня, неділя – День автомобіліста
  • 31 жовтня, понеділок – Міжнародний день Чорного моря
Вихідні і свята у жовтні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 513569
Що робити на вихідних у жовтні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати рослини
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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