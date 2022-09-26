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Вихідні і свята у жовтні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у жовтні цьогоріч не буде. У жовтні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у жовтні у 2022 році!
Усі вихідні дні у жовтні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, десятого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у жовтні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у жовтні, щоб ви спланували свій час!
У жовтні 2022 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на жовтень 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у жовтні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на жовтень 2022
- 1 жовтня, субота – День ветерана
- 2 жовтня, неділя – День працівників освіти
- 3 жовтня, понеділок – Всесвітній День архітектора
- 4 жовтня, вівторок – Всесвітній день тварин
- 5 жовтня, середа – Всесвітній День вчителя
- 6 жовтня, четвер – Всесвітній день охорони місць проживання
- 7 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день усмішки
- 8 жовтня, субота – Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги
- 9 жовтня, неділя – Всесвітній день пошти
- 10 жовтня, понеділок – Всесвітній день психічного здоров'я
- 11 жовтня, вівторок – Міжнародний день дівчаток
- 12 жовтня, середа – Всесвітній день боротьби з артритом
- 13 жовтня, четвер – Всесвітній день зору
- 14 жовтня, п'ятниця – День Українського козацтва
- 15 жовтня, субота – Всесвітній день боротьби з раком грудей
- 16 жовтня, неділя – Всесвітній день здорового харчування
- 17 жовтня, понеділок – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів
- 18 жовтня, вівторок – Європейський День боротьби з торгівлею людьми
- 19 жовтня, середа – Всесвітній день балету
- 20 жовтня, четвер – Всесвітній день профілактики остеопорозу
- 21 жовтня, п'ятниця – Всесвітній день йододефіциту
- 22 жовтня, субота – Всесвітній день людей з вадами мовлення
- 23 жовтня, неділя – День організатора ток-шоу
- 24 жовтня, понеділок – Всесвітній день інформації про розвиток
- 25 жовтня, вівторок – Всесвітній день макаронів
- 26 жовтня, середа – День інтерсекс-людей
- 27 жовтня, четвер – Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
- 28 жовтня, п'ятниця – Міжнародний день анімації
- 29 жовтня, субота – Всесвітній день боротьби з інсультом
- 30 жовтня, неділя – День автомобіліста
- 31 жовтня, понеділок – Міжнародний день Чорного моря
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати рослини
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
І ще: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у жовтні 2022
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