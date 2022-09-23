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День ангела у жовтні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у жовтні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у жовтні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у жовтні.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела у жовтні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на жовтень 2022
|
Дата
|
Ім'я
|
1 жовтня
|
Аріадна, Аркадій, Єфросинія, Ірина, Софія, Тереза
|
2 жовтня
|
Давид, Зосима, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір
|
3 жовтня
|
Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір
|
4 жовтня
|
Агнія, Андрій, Васса, Данило, Дмитро, Зенон, Йосип, Ісакій, Кіндрат, Лаврентій, Мелетій, Нестор
|
5 жовтня
|
Олександр, Іона, Ісакій, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір, Феофан, Фока
|
6 жовтня
|
Андрій, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, Ревека
|
7 жовтня
|
Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Симон, Степан, Фекла
|
8 жовтня
|
Афанасій, Герман, Євгеній, Євстафій, Єфросинія, Лаура, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Феодосій
|
9 жовтня
|
Єфрем, Іван, Хіра
|
10 жовтня
|
Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Гаяне, Дорофея, Зіна, Ігнатій, Марк, Филимон
|
11 жовтня
|
Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Онисим, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Дем’ян, Єфрем, Іван, Ілля, Ісакій, Кирило, Лаврентій, Лука, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Нестір, Микола, Полікарп, Прохор, Сава, Сергій, Сильвестр, Симон, Спиридон, Степан, Федір, Юлія, Уляна
|
12 жовтня
|
Альфред, Петронія, Феофан
|
13 жовтня
|
Акакій, Гаяне, Григорій, Марія, Михайло
|
14 жовтня
|
Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман, Сава
|
15 жовтня
|
Аврелія, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Касьян, Купріян, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Тереза, Федір, Феоктист, Юстина, Устина, Яків
|
16 жовтня
|
Денис, Іван, Павло, Петро, Феодосія, Ядвіга
|
17 жовтня
|
Онисим, Вероніка, Володимир, Іона, Наполеон, Павло, Петро, Стефан
|
18 жовтня
|
Олексій, Григорій, Дем’ян, Денис, Євдоким, Веремій, Іона, Кузьма, Матвій, Петро, Пилип, Харитина
|
19 жовтня
|
Лаура, Макар, Никанор, Фома
|
20 жовтня
|
Аделіна, Аліна, Леонтій, Марк, Пелагея, Сергій, Юліан
|
21 жовтня
|
Пелагея, Петронія, Таїсія, Трифон, Урсула, Юліан
|
22 жовтня
|
Панаса, Максим, Петро, Яків
|
23 жовтня
|
Амвросій, Андрій, Антон, Євлампія, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Мина, Михей, Павло, Сава, Сергій, Феофіл, Яків
|
24 жовтня
|
Вікторина, Зінаїда, Феофан, Пилип
|
25 жовтня
|
Домника, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Тарас, Федот, Ясон
|
26 жовтня
|
Альфред, Веніамін, Злата, Карп, Микита, Трохим
|
27 жовтня
|
Ігнатій, Назар, Микола, Параска, Протасій, Сильван
|
28 жовтня
|
Денис, Юхим, Іван, Лук’ян, Савін
|
29 жовтня
|
Віола, Дементій, Леонтій, Терентій
|
30 жовтня
|
Андрій, Антон, Дем’ян, Ісидор, Кузьма, Лазар, Леонтій
|
31 жовтня
|Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Мартін, Злата, Юліан
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