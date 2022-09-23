День ангела у жовтні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у жовтні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у жовтні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у жовтні.

І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини

Усі Дні Ангела у жовтні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на жовтень 2022

Дата Ім'я 1 жовтня Аріадна, Аркадій, Єфросинія, Ірина, Софія, Тереза 2 жовтня Давид, Зосима, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір 3 жовтня Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір 4 жовтня Агнія, Андрій, Васса, Данило, Дмитро, Зенон, Йосип, Ісакій, Кіндрат, Лаврентій, Мелетій, Нестор 5 жовтня Олександр, Іона, Ісакій, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір, Феофан, Фока 6 жовтня Андрій, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, Ревека 7 жовтня Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Симон, Степан, Фекла 8 жовтня Афанасій, Герман, Євгеній, Євстафій, Єфросинія, Лаура, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Феодосій 9 жовтня Єфрем, Іван, Хіра 10 жовтня Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Гаяне, Дорофея, Зіна, Ігнатій, Марк, Филимон 11 жовтня Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Онисим, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Дем’ян, Єфрем, Іван, Ілля, Ісакій, Кирило, Лаврентій, Лука, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Нестір, Микола, Полікарп, Прохор, Сава, Сергій, Сильвестр, Симон, Спиридон, Степан, Федір, Юлія, Уляна 12 жовтня Альфред, Петронія, Феофан 13 жовтня Акакій, Гаяне, Григорій, Марія, Михайло 14 жовтня Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман, Сава 15 жовтня Аврелія, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Касьян, Купріян, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Тереза, Федір, Феоктист, Юстина, Устина, Яків 16 жовтня Денис, Іван, Павло, Петро, Феодосія, Ядвіга 17 жовтня Онисим, Вероніка, Володимир, Іона, Наполеон, Павло, Петро, Стефан 18 жовтня Олексій, Григорій, Дем’ян, Денис, Євдоким, Веремій, Іона, Кузьма, Матвій, Петро, Пилип, Харитина 19 жовтня Лаура, Макар, Никанор, Фома 20 жовтня Аделіна, Аліна, Леонтій, Марк, Пелагея, Сергій, Юліан 21 жовтня Пелагея, Петронія, Таїсія, Трифон, Урсула, Юліан 22 жовтня Панаса, Максим, Петро, Яків 23 жовтня Амвросій, Андрій, Антон, Євлампія, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Мина, Михей, Павло, Сава, Сергій, Феофіл, Яків 24 жовтня Вікторина, Зінаїда, Феофан, Пилип 25 жовтня Домника, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Тарас, Федот, Ясон 26 жовтня Альфред, Веніамін, Злата, Карп, Микита, Трохим 27 жовтня Ігнатій, Назар, Микола, Параска, Протасій, Сильван 28 жовтня Денис, Юхим, Іван, Лук’ян, Савін 29 жовтня Віола, Дементій, Леонтій, Терентій 30 жовтня Андрій, Антон, Дем’ян, Ісидор, Кузьма, Лазар, Леонтій 31 жовтня Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Мартін, Злата, Юліан

Картинки з Днем ангела

До теми: Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами