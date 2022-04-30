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Вихідні і свята у травні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у травні раніше були заплановані з нагоди Дня праці. Проте у травні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у травні у 2022 році!
Усі вихідні дні у травні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, п'ятого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
І ще: Церковний календар на травень 2022 року: православний і греко-католицький
Вихідні у травні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у травні, щоб ви спланували свій час!
У травні 2022 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на травень 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у травні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на травень 2022
- 1 травня, неділя – Міжнародний день солідарності трудящих
- 2 травня, понеділок – День прапора в Польщі
- 3 травня, вівторок – Всесвітній день свободи преси
- 4 травня, середа – Міжнародний день пожежників
- 5 травня, четвер – Всесвітній день акушерки
- 6 травня, п'ятниця – День піхоти в Україні
- 7 травня, субота – Міжнародний день астрономії
- 8 травня, неділя – День матері в Україні
- 9 травня, понеділок – День Європи
- 10 травня, вівторок – День вітряка
- 11 травня, середа – День Азорських островів
- 12 травня, четвер – Всесвітній день медичних сестер
- 13 травня, п'ятниця – Всесвітній день техніки для майбутнього
- 14 травня, субота – День пам'яті українців, які рятували євреїв
- 15 травня, неділя – День пам'яті жертв політичних репресій
- 16 травня, понеділок – День біографа
- 17 травня, вівторок – Всесвітній день інформаційної спільноти
- 18 травня, середа – День боротьби за права кримськотатарського народу
- 19 травня, четвер – День вишиванки
- 20 травня, п'ятниця – Всесвітній день травматолога
- 21 травня, субота – День науки в Україні
- 22 травня, неділя – Міжнародний день біологічного різноманіття
- 23 травня, понеділок – День морської піхоти України
- 24 травня, вівторок – День слов'янської писемності і культури
- 25 травня, середа – День філолога
- 26 травня, четвер – Вознесіння Господнє
- 27 травня, п'ятниця – Останній дзвоник
- 28 травня, субота – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
- 29 травня, неділя – Міжнародний день миротворців ООН
- 30 травня, понеділок – День жіночої емансипації
- 31 травня, вівторок – Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку парком
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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