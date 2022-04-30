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Вихідні і свята у травні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у травні 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у травні 2022 року

Додаткові вихідні у травні раніше були заплановані з нагоди Дня праці. Проте у травні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у травні у 2022 році!

Усі вихідні дні у травні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, п'ятого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у травні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у травні, щоб ви спланували свій час!

У травні 2022 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на травень 2022:

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* вихідні у травні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на травень 2022

  • 1 травня, неділя – Міжнародний день солідарності трудящих
  • 2 травня, понеділок – День прапора в Польщі
  • 3 травня, вівторок – Всесвітній день свободи преси
  • 4 травня, середа – Міжнародний день пожежників
  • 5 травня, четвер – Всесвітній день акушерки
  • 6 травня, п'ятниця – День піхоти в Україні
  • 7 травня, субота – Міжнародний день астрономії
  • 8 травня, неділя – День матері в Україні
  • 9 травня, понеділок – День Європи
  • 10 травня, вівторок – День вітряка
  • 11 травня, середа – День Азорських островів
  • 12 травня, четвер – Всесвітній день медичних сестер
  • 13 травня, п'ятниця – Всесвітній день техніки для майбутнього
  • 14 травня, субота – День пам'яті українців, які рятували євреїв
  • 15 травня, неділя – День пам'яті жертв політичних репресій
  • 16 травня, понеділок – День біографа
  • 17 травня, вівторок – Всесвітній день інформаційної спільноти
  • 18 травня, середа – День боротьби за права кримськотатарського народу
  • 19 травня, четвер – День вишиванки
  • 20 травня, п'ятниця – Всесвітній день травматолога
  • 21 травня, субота – День науки в Україні
  • 22 травня, неділя – Міжнародний день біологічного різноманіття
  • 23 травня, понеділок – День морської піхоти України
  • 24 травня, вівторок – День слов'янської писемності і культури
  • 25 травня, середа – День філолога
  • 26 травня, четвер – Вознесіння Господнє
  • 27 травня, п'ятниця – Останній дзвоник
  • 28 травня, субота – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
  • 29 травня, неділя – Міжнародний день миротворців ООН
  • 30 травня, понеділок – День жіночої емансипації
  • 31 травня, вівторок – Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю
Вихідні і свята у травні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 497961
Що робити на вихідних у травні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку парком
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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