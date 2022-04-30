Вихідні і свята у травні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у травні 2022 року

Додаткові вихідні у травні раніше були заплановані з нагоди Дня праці. Проте у травні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у травні у 2022 році!

Усі вихідні дні у травні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, п'ятого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у травні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у травні, щоб ви спланували свій час!

У травні 2022 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на травень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у травні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на травень 2022

1 травня , неділя – Міжнародний день солідарності трудящих

, неділя – Міжнародний день солідарності трудящих 2 травня , понеділок – День прапора в Польщі

, понеділок – День прапора в Польщі 3 травня , вівторок – Всесвітній день свободи преси

, вівторок – Всесвітній день свободи преси 4 травня , середа – Міжнародний день пожежників

, середа – Міжнародний день пожежників 5 травня , четвер – Всесвітній день акушерки

, четвер – Всесвітній день акушерки 6 травня , п'ятниця – День піхоти в Україні

, п'ятниця – День піхоти в Україні 7 травня , субота – Міжнародний день астрономії

, субота – Міжнародний день астрономії 8 травня , неділя – День матері в Україні

, неділя – День матері в Україні 9 травня , понеділок – День Європи

, понеділок – День Європи 10 травня , вівторок – День вітряка

, вівторок – День вітряка 11 травня , середа – День Азорських островів

, середа – День Азорських островів 12 травня , четвер – Всесвітній день медичних сестер

, четвер – Всесвітній день медичних сестер 13 травня , п'ятниця – Всесвітній день техніки для майбутнього

, п'ятниця – Всесвітній день техніки для майбутнього 14 травня , субота – День пам'яті українців, які рятували євреїв

, субота – День пам'яті українців, які рятували євреїв 15 травня , неділя – День пам'яті жертв політичних репресій

, неділя – День пам'яті жертв політичних репресій 16 травня , понеділок – День біографа

, понеділок – День біографа 17 травня , вівторок – Всесвітній день інформаційної спільноти

, вівторок – Всесвітній день інформаційної спільноти 18 травня , середа – День боротьби за права кримськотатарського народу

, середа – День боротьби за права кримськотатарського народу 19 травня , четвер – День вишиванки

, четвер – День вишиванки 20 травня , п'ятниця – Всесвітній день травматолога

, п'ятниця – Всесвітній день травматолога 21 травня , субота – День науки в Україні

, субота – День науки в Україні 22 травня , неділя – Міжнародний день біологічного різноманіття

, неділя – Міжнародний день біологічного різноманіття 23 травня , понеділок – День морської піхоти України

, понеділок – День морської піхоти України 24 травня , вівторок – День слов'янської писемності і культури

, вівторок – День слов'янської писемності і культури 25 травня , середа – День філолога

, середа – День філолога 26 травня , четвер – Вознесіння Господнє

, четвер – Вознесіння Господнє 27 травня , п'ятниця – Останній дзвоник

, п'ятниця – Останній дзвоник 28 травня , субота – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

, субота – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України 29 травня , неділя – Міжнародний день миротворців ООН

, неділя – Міжнародний день миротворців ООН 30 травня , понеділок – День жіночої емансипації

, понеділок – День жіночої емансипації 31 травня, вівторок – Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю

Що робити на вихідних у травні 2022:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку парком

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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