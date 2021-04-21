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Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень
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Додаткові вихідні у травні традиційно заплановані з нагоди Великодня! У травні українці отримають додаткові вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у травні у 2021 році на Пасху!
Додаткові вихідні дні у травні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, п'ятого місяця у році ми отримаємо 13 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік
Вихідні у травні 2021
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у травні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
У травні 2021 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі та додаткові 3 вихідні з нагоди свят. День праці буде 1 травня, а Великдень припадає на 2 травня, субота і неділю відповідно, тож вони переносяться на понеділок і вівторок, 3 та 4 травня, які теж будуть вихідними.
У понеділок, 10 травня, теж буде додатковий вихідний, який перенесли з неділі 9 травня.
Календар вихідних на травень 2021
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у травні 2021 виділено червоним кольором
У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.
Усі державні та релігійні свята на травень 2021
- 1 травня, субота – День праці
- 2 травня, неділя – Великдень
- 3 травня, понеділок – День кондитера
- 4 травня, вівторок – Всесвітній день щедрості
- 5 травня, середа – Міжнародний день боротьби за права інвалідів
- 6 травня, четвер – Міжнародний день без дієт
- 7 травня, п'ятниця – День радіо
- 8 травня, субота – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
- 9 травня, неділя – День Перемоги
- 10 травня, понеділок – День Єрусалима
- 11 травня, вівторок – День поїзда
- 12 травня, середа – Всесвітній день медичних сестер
- 13 травня, четвер – Вознесіння Господнє
- 14 травня, п'ятниця – День охорони тайського буйвола
- 15 травня, субота – Міжнародний день сім'ї
- 16 травня, неділя – День пам'яті жертв політичних репресій
- 17 травня, понеділок – Всесвітній день інформаційної спільноти
- 18 травня, вівторок – День боротьби за права кримськотатарського народу
- 19 травня, середа – День боротьби з гепатитом
- 20 травня, четвер – День вишиванки
- 21 травня, п'ятниця – Міжнародний день чаю
- 22 травня, субота – Міжнародний день біологічного різноманіття
- 23 травня, неділя – День морської піхоти України
- 24 травня, понеділок – Європейський День Парків
- 25 травня, вівторок – День філолога
- 26 травня, середа – Всесвітній день Лінді-хоп
- 27 травня, четвер – День захисту від Сонця
- 28 травня, п'ятниця – Останній дзвоник
- 29 травня, субота – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України
- 30 травня, неділя – День жіночої емансипації
- 31 травня, понеділок – Всесвітній день без тютюну
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!
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