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Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень

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коли будуть вихідні у травні 2021 року - фото 1
коли будуть вихідні у травні 2021 року

Додаткові вихідні у травні традиційно заплановані з нагоди Великодня! У травні українці отримають додаткові вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у травні у 2021 році на Пасху!

Додаткові вихідні дні у травні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, п'ятого місяця у році ми отримаємо 13 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у травні 2021

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у травні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У травні 2021 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі та додаткові 3 вихідні з нагоди свят. День праці буде 1 травня, а Великдень припадає на 2 травня, субота і неділю відповідно, тож вони переносяться на понеділок і вівторок, 3 та 4 травня, які теж будуть вихідними.

У понеділок, 10 травня, теж буде додатковий вихідний, який перенесли з неділі 9 травня.

Календар вихідних на травень 2021

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* вихідні у травні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на травень 2021

  • 1 травня, субота – День праці
  • 2 травня, неділя – Великдень
  • 3 травня, понеділок – День кондитера
  • 4 травня, вівторок – Всесвітній день щедрості
  • 5 травня, середа – Міжнародний день боротьби за права інвалідів
  • 6 травня, четвер – Міжнародний день без дієт
  • 7 травня, п'ятниця – День радіо
  • 8 травня, субота – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
  • 9 травня, неділя – День Перемоги
  • 10 травня, понеділок – День Єрусалима
  • 11 травня, вівторок – День поїзда
  • 12 травня, середа – Всесвітній день медичних сестер
  • 13 травня, четвер – Вознесіння Господнє
  • 14 травня, п'ятниця – День охорони тайського буйвола
  • 15 травня, субота – Міжнародний день сім'ї
  • 16 травня, неділя – День пам'яті жертв політичних репресій
  • 17 травня, понеділок – Всесвітній день інформаційної спільноти
  • 18 травня, вівторок – День боротьби за права кримськотатарського народу
  • 19 травня, середа – День боротьби з гепатитом
  • 20 травня, четвер – День вишиванки
  • 21 травня, п'ятниця – Міжнародний день чаю
  • 22 травня, субота – Міжнародний день біологічного різноманіття
  • 23 травня, неділя – День морської піхоти України
  • 24 травня, понеділок – Європейський День Парків
  • 25 травня, вівторок – День філолога
  • 26 травня, середа – Всесвітній день Лінді-хоп
  • 27 травня, четвер – День захисту від Сонця
  • 28 травня, п'ятниця – Останній дзвоник
  • 29 травня, субота – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України
  • 30 травня, неділя – День жіночої емансипації
  • 31 травня, понеділок – Всесвітній день без тютюну
Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень - фото 456245
Що робити на вихідних у травні 2021:
  • читати книги
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
  • ходити в музеї та на екскурсії просто неба
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • зробити ремонт, перестановку меблів
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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