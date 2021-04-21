Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень

коли будуть вихідні у травні 2021 року

Додаткові вихідні у травні традиційно заплановані з нагоди Великодня! У травні українці отримають додаткові вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у травні у 2021 році на Пасху!

Додаткові вихідні дні у травні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, п'ятого місяця у році ми отримаємо 13 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік

Вихідні у травні 2021

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у травні, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У травні 2021 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі та додаткові 3 вихідні з нагоди свят. День праці буде 1 травня, а Великдень припадає на 2 травня, субота і неділю відповідно, тож вони переносяться на понеділок і вівторок, 3 та 4 травня, які теж будуть вихідними.

У понеділок, 10 травня, теж буде додатковий вихідний, який перенесли з неділі 9 травня.

Календар вихідних на травень 2021

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у травні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на травень 2021

1 травня , субота – День праці

, субота – День праці 2 травня , неділя – Великдень

, неділя – Великдень 3 травня , понеділок – День кондитера

, понеділок – День кондитера 4 травня , вівторок – Всесвітній день щедрості

, вівторок – Всесвітній день щедрості 5 травня , середа – Міжнародний день боротьби за права інвалідів

, середа – Міжнародний день боротьби за права інвалідів 6 травня , четвер – Міжнародний день без дієт

, четвер – Міжнародний день без дієт 7 травня , п'ятниця – День радіо

, п'ятниця – День радіо 8 травня , субота – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

, субота – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 9 травня , неділя – День Перемоги

, неділя – День Перемоги 10 травня , понеділок – День Єрусалима

, понеділок – День Єрусалима 11 травня , вівторок – День поїзда

, вівторок – День поїзда 12 травня , середа – Всесвітній день медичних сестер

, середа – Всесвітній день медичних сестер 13 травня , четвер – Вознесіння Господнє

, четвер – Вознесіння Господнє 14 травня , п'ятниця – День охорони тайського буйвола

, п'ятниця – День охорони тайського буйвола 15 травня , субота – Міжнародний день сім'ї

, субота – Міжнародний день сім'ї 16 травня , неділя – День пам'яті жертв політичних репресій

, неділя – День пам'яті жертв політичних репресій 17 травня , понеділок – Всесвітній день інформаційної спільноти

, понеділок – Всесвітній день інформаційної спільноти 18 травня , вівторок – День боротьби за права кримськотатарського народу

, вівторок – День боротьби за права кримськотатарського народу 19 травня , середа – День боротьби з гепатитом

, середа – День боротьби з гепатитом 20 травня , четвер – День вишиванки

, четвер – День вишиванки 21 травня , п'ятниця – Міжнародний день чаю

, п'ятниця – Міжнародний день чаю 22 травня , субота – Міжнародний день біологічного різноманіття

, субота – Міжнародний день біологічного різноманіття 23 травня , неділя – День морської піхоти України

, неділя – День морської піхоти України 24 травня , понеділок – Європейський День Парків

, понеділок – Європейський День Парків 25 травня , вівторок – День філолога

, вівторок – День філолога 26 травня , середа – Всесвітній день Лінді-хоп

, середа – Всесвітній день Лінді-хоп 27 травня , четвер – День захисту від Сонця

, четвер – День захисту від Сонця 28 травня , п'ятниця – Останній дзвоник

, п'ятниця – Останній дзвоник 29 травня , субота – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України

, субота – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України 30 травня , неділя – День жіночої емансипації

, неділя – День жіночої емансипації 31 травня, понеділок – Всесвітній день без тютюну

Що робити на вихідних у травні 2021:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

Читайте також: День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця