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День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у травні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з весняними іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у травні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у травні.
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Усі Дні Ангела у травні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на травень 2021
|
Дата
|
Ім'я
|
1 травня
|
Антон, Василь, Віктор, Єфим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара
|
2 травня
|
Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Матрона
|
3 травня
|
Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір
|
4 травня
|
Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян
|
5 травня
|
Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір
|
6 травня
|
Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія
|
7 травня
|
Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета
|
8 травня
|
Василь, Марк, Сергій, Ніка
|
9 травня
|
Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра
|
10 травня
|
Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія
|
11 травня
|
Віталій, Кирило, Максим, Ганна
|
12 травня
|
Арсеній, Артем, Богдан, Василь
|
13 травня
|
Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків
|
14 травня
|
Акакій, Єремій, Єфим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара
|
15 травня
|
Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя
|
16 травня
|
Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана
|
17 травня
|
Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея
|
18 травня
|
Адріан, Яків, Аріна, Ірина
|
19 травня
|
Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян
|
20 травня
|
Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян
|
21 травня
|
Адріан, Арсеній, Іван, Ян
|
22 травня
|
Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен
|
23 травня
|
Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія
|
24 травня
|
Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав
|
25 травня
|
Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян
|
26 травня
|
Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина
|
27 травня
|
Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян
|
28 травня
|
Дмитро, Гнат, Анастасія
|
29 травня
|
Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір
|
30 травня
|
Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія
|
31 травня
|Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна, Юлія
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