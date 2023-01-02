Вихідні і свята у січні 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у січні 2023 року

Додаткових вихідні у січні цьогоріч не буде. У січні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у січні у 2023 році!

Усі вихідні дні у січні 2023 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у січні 2023

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у січні, щоб ви спланували свій час!

У січні 2023 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні. Наразі воєнний стан продовжили до лютого 2023 року.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на січень 2023:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у січні 2023 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на січень 2023

1 січня, неділя – Всесвітній день миру

– Всесвітній день миру 2 січня, понеділок – День в'язня

– День в'язня 3 січня, вівторок – День соломинки

– День соломинки 4 січня, середа – День хіт-параду

– День хіт-параду 5 січня, четвер – Міжнародний розвантажувальний день

– Міжнародний розвантажувальний день 6 січня, п'ятниця – Всесвітній день дітей-сиріт війни

– Всесвітній день дітей-сиріт війни 7 січня, субота – Різдво Христове

– Різдво Христове 8 січня, неділя – День метро

– День метро 9 січня, понеділок – День статичної електрики

– День статичної електрики 10 січня, вівторок – День краси і поезії в роботі

– День краси і поезії в роботі 11 січня, середа – Всесвітній день "спасибі"

– Всесвітній день "спасибі" 12 січня, четвер – Всесвітній день доньки

– Всесвітній день доньки 13 січня, п'ятниця – День гумової качки

– День гумової качки 14 січня, субота – Всесвітній день логіки

– Всесвітній день логіки 15 січня, неділя – Всесвітній день снігу

– Всесвітній день снігу 16 січня, понеділок – Всесвітній день снігу

– Всесвітній день снігу 17 січня, вівторок – День дітей-винахідників

– День дітей-винахідників 18 січня, середа – День Вінні Пуха

– День Вінні Пуха 19 січня, четвер – Хрещення Господнє

– Хрещення Господнє 20 січня, п'ятниця – День АР Крим

– День АР Крим 21 січня, субота – Міжнародний день обіймів

– Міжнародний день обіймів 22 січня, неділя – День Соборності (день Злуки)

– День Соборності (день Злуки) 23 січня, понеділок – День почерку або День ручного письма

– День почерку або День ручного письма 24 січня, вівторок – День компліменту

– День компліменту 25 січня, середа – День студентів, Тетянин день

– День студентів, Тетянин день 26 січня, четвер – Міжнародний день митника

– Міжнародний день митника 27 січня, п'ятниця – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

– Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 28 січня, субота – День відкриття Антарктиди

– День відкриття Антарктиди 29 січня, неділя – День пам'яті Героїв Крут

– День пам'яті Героїв Крут 30 січня, понеділок – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ

– День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ 31 січня, вівторок – Всесвітній день ювеліра

Що робити на вихідних у січні 2023:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати рослини

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

ліпити сніговика

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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