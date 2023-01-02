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Вихідні і свята у січні 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у січні цьогоріч не буде. У січні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у січні у 2023 році!
Усі вихідні дні у січні 2023 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
До теми: Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
Вихідні у січні 2023
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у січні, щоб ви спланували свій час!
У січні 2023 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні. Наразі воєнний стан продовжили до лютого 2023 року.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на січень 2023:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у січні 2023 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на січень 2023
- 1 січня, неділя – Всесвітній день миру
- 2 січня, понеділок – День в'язня
- 3 січня, вівторок – День соломинки
- 4 січня, середа – День хіт-параду
- 5 січня, четвер – Міжнародний розвантажувальний день
- 6 січня, п'ятниця – Всесвітній день дітей-сиріт війни
- 7 січня, субота – Різдво Христове
- 8 січня, неділя – День метро
- 9 січня, понеділок – День статичної електрики
- 10 січня, вівторок – День краси і поезії в роботі
- 11 січня, середа – Всесвітній день "спасибі"
- 12 січня, четвер – Всесвітній день доньки
- 13 січня, п'ятниця – День гумової качки
- 14 січня, субота – Всесвітній день логіки
- 15 січня, неділя – Всесвітній день снігу
- 16 січня, понеділок – Всесвітній день снігу
- 17 січня, вівторок – День дітей-винахідників
- 18 січня, середа – День Вінні Пуха
- 19 січня, четвер – Хрещення Господнє
- 20 січня, п'ятниця – День АР Крим
- 21 січня, субота – Міжнародний день обіймів
- 22 січня, неділя – День Соборності (день Злуки)
- 23 січня, понеділок – День почерку або День ручного письма
- 24 січня, вівторок – День компліменту
- 25 січня, середа – День студентів, Тетянин день
- 26 січня, четвер – Міжнародний день митника
- 27 січня, п'ятниця – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- 28 січня, субота – День відкриття Антарктиди
- 29 січня, неділя – День пам'яті Героїв Крут
- 30 січня, понеділок – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ
- 31 січня, вівторок – Всесвітній день ювеліра
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати рослини
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- ліпити сніговика
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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