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Вихідні і свята у січні 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у січні 2023 року - фото 1
коли будуть вихідні у січні 2023 року

Додаткових вихідні у січні цьогоріч не буде. У січні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у січні у 2023 році!

Усі вихідні дні у січні 2023 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у січні 2023

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у січні, щоб ви спланували свій час!

У січні 2023 року українці отримають традиційні 9 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні. Наразі воєнний стан продовжили до лютого 2023 року.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на січень 2023:

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* вихідні у січні 2023 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на січень 2023

  • 1 січня, неділя – Всесвітній день миру
  • 2 січня, понеділок – День в'язня
  • 3 січня, вівторок – День соломинки
  • 4 січня, середа – День хіт-параду
  • 5 січня, четвер – Міжнародний розвантажувальний день
  • 6 січня, п'ятниця – Всесвітній день дітей-сиріт війни
  • 7 січня, субота – Різдво Христове
  • 8 січня, неділя – День метро
  • 9 січня, понеділок – День статичної електрики
  • 10 січня, вівторок – День краси і поезії в роботі
  • 11 січня, середа – Всесвітній день "спасибі"
  • 12 січня, четвер – Всесвітній день доньки
  • 13 січня, п'ятниця – День гумової качки
  • 14 січня, субота – Всесвітній день логіки
  • 15 січня, неділя – Всесвітній день снігу
  • 16 січня, понеділок – Всесвітній день снігу
  • 17 січня, вівторок – День дітей-винахідників
  • 18 січня, середа – День Вінні Пуха
  • 19 січня, четвер – Хрещення Господнє
  • 20 січня, п'ятниця – День АР Крим
  • 21 січня, субота – Міжнародний день обіймів
  • 22 січня, неділя – День Соборності (день Злуки)
  • 23 січня, понеділок – День почерку або День ручного письма
  • 24 січня, вівторок – День компліменту
  • 25 січня, середа – День студентів, Тетянин день
  • 26 січня, четвер – Міжнародний день митника
  • 27 січня, п'ятниця – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
  • 28 січня, субота – День відкриття Антарктиди
  • 29 січня, неділя – День пам'яті Героїв Крут
  • 30 січня, понеділок – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ
  • 31 січня, вівторок – Всесвітній день ювеліра
Вихідні і свята у січні 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 517917
Що робити на вихідних у січні 2023:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати рослини
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • ліпити сніговика
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Церковний календар на січень 2023 року: православний і греко-католицький

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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