Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у січні 2023

Місячний календар на січень 2023 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього другого зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у січні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у січні 2023

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у січні.

СІЧЕНЬ 2023 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на січень

1 січня, неділя

Невдалий день. Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.

2 січня, понеділок

Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що воно більш чутливе до впливу на нього. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.

3 січня, вівторок

Не стрижіть волосся та нігті, краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності.

4 січня, середа

Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.

5 січня, четвер

Стрижка залучить поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та розташування начальства. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю гребінцем.

6 січня, п'ятниця

Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.

7 січня, субота

Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливо збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.

8 січня, неділя

Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'ї, постарайтеся відкласти похід до перукаря на інший день.

9 січня, понеділок

Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіться, щоб не залучити неприємності.

10 січня, вівторок

Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, воно може стати неслухняним і неживим. Якщо стрижка регулярна, то особливої шкоди не завдасть, якщо ви стрижетесь рідко, відкладіть на інший день.

11 січня, середа

Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може завдати шкоди волоссю, а вам – погане самопочуття.

12 січня, четвер

Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.

13 січня, п'ятниця

Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся відростатиме пишним і здоровим, а стрижка принесе у дім добробут.

14 січня, субота

Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить удачу.

15 січня, неділя

Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.

16 січня, понеділок

Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.

17 січня, вівторок

Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватися, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.

18 січня, середа

Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

19 січня, четвер

Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоч і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.

20 січня, п'ятниця

Сьогодні не найкращий день для модельних стрижок, укладок і фарбування волосся. Вирушаєте до перукарні, якщо згодні на щось нехитре.

21 січня, субота

Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися незадоволеними.

22 січня, неділя

Нова зачіска принесе гарний настрій. Пробуйте фарбування в яскраві кольори, фарба буде триматися довго, але волосся швидко відросте.

23 січня, понеділок

Не ходіть до перукаря, можете даремно витратити гроші, зіпсувати настрій та волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.

24 січня, вівторок

Якщо ви не хочете позбавити себе чудових можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.

25 січня, середа

Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.

26 січня, четвер

Якщо не хочете погіршити нюх і зіпсувати волосся, оминайте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.

27 січня, п'ятниця

Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.

28 січня, субота

Сприятливо стригтися у старшого майстра, зафарбовувати сивину і робити прості класичні стрижки, рівняти кінці.

29 січня, неділя

Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гіршою, а можливо й кращою.

30 січня, понеділок

Місяць знаходиться у фазі зростання. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, якість його покращувалася, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день.

31 січня, вівторок

Зачіска сьогодні має бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами, краще від них відмовитися.

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