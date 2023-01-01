На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
-
- 69
Місячний календар на січень 2023 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього другого зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у січні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.
Коли можна стригти волосся у січні 2023
Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у січні.
|СІЧЕНЬ 2023
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.
Місячний календар стрижок на січень
1 січня, неділя
Невдалий день. Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.
2 січня, понеділок
Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що воно більш чутливе до впливу на нього. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.
3 січня, вівторок
Не стрижіть волосся та нігті, краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності.
4 січня, середа
Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.
5 січня, четвер
Стрижка залучить поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та розташування начальства. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю гребінцем.
6 січня, п'ятниця
Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.
7 січня, субота
Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливо збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.
8 січня, неділя
Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'ї, постарайтеся відкласти похід до перукаря на інший день.
9 січня, понеділок
Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіться, щоб не залучити неприємності.
10 січня, вівторок
Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, воно може стати неслухняним і неживим. Якщо стрижка регулярна, то особливої шкоди не завдасть, якщо ви стрижетесь рідко, відкладіть на інший день.
11 січня, середа
Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може завдати шкоди волоссю, а вам – погане самопочуття.
12 січня, четвер
Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.
13 січня, п'ятниця
Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся відростатиме пишним і здоровим, а стрижка принесе у дім добробут.
14 січня, субота
Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить удачу.
15 січня, неділя
Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.
16 січня, понеділок
Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.
17 січня, вівторок
Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватися, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.
18 січня, середа
Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.
19 січня, четвер
Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоч і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.
20 січня, п'ятниця
Сьогодні не найкращий день для модельних стрижок, укладок і фарбування волосся. Вирушаєте до перукарні, якщо згодні на щось нехитре.
21 січня, субота
Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися незадоволеними.
22 січня, неділя
Нова зачіска принесе гарний настрій. Пробуйте фарбування в яскраві кольори, фарба буде триматися довго, але волосся швидко відросте.
23 січня, понеділок
Не ходіть до перукаря, можете даремно витратити гроші, зіпсувати настрій та волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.
24 січня, вівторок
Якщо ви не хочете позбавити себе чудових можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.
25 січня, середа
Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.
26 січня, четвер
Якщо не хочете погіршити нюх і зіпсувати волосся, оминайте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.
27 січня, п'ятниця
Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.
28 січня, субота
Сприятливо стригтися у старшого майстра, зафарбовувати сивину і робити прості класичні стрижки, рівняти кінці.
29 січня, неділя
Для досягнення найкращого ефекту від оздоровчих процедур для волосся не обов'язково відвідувати салон, домашня маска з натуральних компонентів буде не гіршою, а можливо й кращою.
30 січня, понеділок
Місяць знаходиться у фазі зростання. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, якість його покращувалася, а коріння зміцнювалося, підстрижіть волосся в цей день.
31 січня, вівторок
Зачіска сьогодні має бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами, краще від них відмовитися.
Читайте також: Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
20:342 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:28Відлупцюй путіна й зароби грошей для ЗСУ – антистресова гра, яку створили українці
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
17:34Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
-
16:35Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі"
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:32Гороскоп на січень 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
12:31День ангела у січні 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:00Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні 2023
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
-
09:36Чому зранку болить спина: лікарі назвали несподівані причини
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 31 грудня
-
20:33СМС привітання з Новим роком 2023 – короткі новорічні побажання
-
19:371 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
17:31Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту
-
16:30Як у новорічні свята не перетворитися з Жайворонка на Сову: дієві поради
-
15:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
13:29Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря
-
12:30Ворожіння на Новий рік 2023: як і коли загадати новорічне бажання
-
11:30Привітання з Новим роком 2023 Кота (Кролика) українською – гарні новорічні вітання
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк
-
09:50Життя в окупації: лікарка розповіла, як в Херсоні викрадали людей
- 26 грудня
-
18:52Найприємніші люди за знаком знаки Зодіаку: з ким можна назвати життя ідеальним
-
15:52Польські "Краби" полюють на окупантів: у Міноборони показали нові фото
-
11:53KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп
- 25 грудня
-
19:55Гороскоп на цей тиждень 26 грудня – 1 січня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50Вакарчук заспівав свій хіт на Антонівському мосту в Херсоні – відео
-
11:51Українські воїни зворушили "Щедриком" на фронті – відео
- 24 грудня
-
18:28Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям
-
14:28За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят