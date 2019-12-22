Тест: яка ти зимова пісня

Хоч календарна зима вже прийшла повноцінно, але безсніжні вулиці не допомагають створити святковий настрій. Тому створюй атмосферу самостійно та проходь затишний тест "Яка ти зимова пісня".

Вже наступного тижня Новий рік, Миколай так і не приніс різочку, запах мандаринок захопив всі магазини, а ти все ще не маєш цього чудового відчуття свята? Розслабся та підійми собі настрій справді хорошим тестом, який не вдаряє по самооцінці. Дізнайся, яка ти зимова пісня, та ділись результатом у коментарях! Саме цей трек характеризує тебе і дозволить створити комфортну атмосферу.

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