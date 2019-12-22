Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

Тест: яка ти зимова пісня

  • 73
Тест: яка ти зимова пісня - фото 1
Тест: яка ти зимова пісня

Хоч календарна зима вже прийшла повноцінно, але безсніжні вулиці не допомагають створити святковий настрій. Тому створюй атмосферу самостійно та проходь затишний тест "Яка ти зимова пісня".

Вже наступного тижня Новий рік, Миколай так і не приніс різочку, запах мандаринок захопив всі магазини, а ти все ще не маєш цього чудового відчуття свята? Розслабся та підійми собі настрій справді хорошим тестом, який не вдаряє по самооцінці. Дізнайся, яка ти зимова пісня, та ділись результатом у коментарях! Саме цей трек характеризує тебе і дозволить створити комфортну атмосферу.

І ще: ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком

Читайте також: ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
  • 18 грудня, 15:14
  • 954
Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
  • 18 грудня, 16:15
  • 347
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1964823
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Топ Важлива