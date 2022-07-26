Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у серпні 2022 року

Додаткових вихідні у серпні цьогоріч не буде. У серпні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у серпні у 2022 році!

Усі вихідні дні у серпні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, восьмого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у серпні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у серпні, щоб ви спланували свій час!

У серпні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на серпень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у серпні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на серпень 2022

1 серпня, понеділок – День інкасатора

2 серпня, вівторок – Міжнародний день пам'яті геноциду циган

3 серпня, середа – Всесвітній день кавуна

4 серпня, четвер – День народження шампанського

5 серпня, п'ятниця – Міжнародний день пива

6 серпня, субота – Міжнародний день "Лікарі світу за мир"

7 серпня, неділя – День залізничника

8 серпня, понеділок – Всесвітній день кішок

9 серпня, вівторок – Міжнародний день корінних народів світу

10 серпня, середа – Всесвітній день лева

11 серпня, четвер – Гонконзький кулінарний фестиваль

12 серпня, п'ятниця – Міжнародний день молоді

13 серпня, субота – Всесвітній день шульги

14 серпня, неділя – День будівельника

15 серпня, понеділок – День археолога

16 серпня, вівторок – Всесвітній день повітряних зміїв

17 серпня, середа – День секонд-хенду

18 серпня, четвер – День поганої поезії

19 серпня, п'ятниця – Всесвітній день гуманітарної допомоги

20 серпня, субота – Всесвітній день бездомних тварин

21 серпня, неділя – Міжнародний день пам'яті та пам'яті жертв тероризму

22 серпня, понеділок – День екологічного боргу

23 серпня, вівторок – День Державного Прапора України

24 серпня, середа – День Незалежності України

25 серпня, четвер – День поцілунку примирення

26 серпня, п'ятниця – Всесвітній день собаки

27 серпня, субота – День авіації України

28 серпня, неділя – День шахтаря

29 серпня, понеділок – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

30 серпня, вівторок – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

31 серпня, середа – Всесвітній день блогера

Що робити на вихідних у серпні 2022:

читати книги

їсти фрукти та морозиво

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку парком

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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