Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

  • 26
коли будуть вихідні у серпні 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у серпні 2022 року

Додаткових вихідні у серпні цьогоріч не буде. У серпні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у серпні у 2022 році!

Усі вихідні дні у серпні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, восьмого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

До теми: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у серпні 2022

Вихідні у серпні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у серпні, щоб ви спланували свій час!

У серпні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на серпень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

* вихідні у серпні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на серпень 2022

  • 1 серпня, понеділок – День інкасатора
  • 2 серпня, вівторок – Міжнародний день пам'яті геноциду циган
  • 3 серпня, середа – Всесвітній день кавуна
  • 4 серпня, четвер – День народження шампанського
  • 5 серпня, п'ятниця – Міжнародний день пива
  • 6 серпня, субота – Міжнародний день "Лікарі світу за мир"
  • 7 серпня, неділя – День залізничника
  • 8 серпня, понеділок – Всесвітній день кішок
  • 9 серпня, вівторок – Міжнародний день корінних народів світу
  • 10 серпня, середа – Всесвітній день лева
  • 11 серпня, четвер – Гонконзький кулінарний фестиваль
  • 12 серпня, п'ятниця – Міжнародний день молоді
  • 13 серпня, субота – Всесвітній день шульги
  • 14 серпня, неділя – День будівельника
  • 15 серпня, понеділок – День археолога
  • 16 серпня, вівторок – Всесвітній день повітряних зміїв
  • 17 серпня, середа – День секонд-хенду
  • 18 серпня, четвер – День поганої поезії
  • 19 серпня, п'ятниця – Всесвітній день гуманітарної допомоги
  • 20 серпня, субота – Всесвітній день бездомних тварин
  • 21 серпня, неділя – Міжнародний день пам'яті та пам'яті жертв тероризму
  • 22 серпня, понеділок – День екологічного боргу
  • 23 серпня, вівторок – День Державного Прапора України
  • 24 серпня, середа – День Незалежності України
  • 25 серпня, четвер – День поцілунку примирення
  • 26 серпня, п'ятниця – Всесвітній день собаки
  • 27 серпня, субота – День авіації України
  • 28 серпня, неділя – День шахтаря
  • 29 серпня, понеділок – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
  • 30 серпня, вівторок – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
  • 31 серпня, середа – Всесвітній день блогера
Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 510273
Що робити на вихідних у серпні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти та морозиво
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку парком
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

І ще: День ангела у серпні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини