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Вихідні і свята у серпні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у серпні цьогоріч не буде. У серпні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у серпні у 2022 році!
Усі вихідні дні у серпні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, восьмого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у серпні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у серпні, щоб ви спланували свій час!
У серпні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на серпень 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у серпні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на серпень 2022
- 1 серпня, понеділок – День інкасатора
- 2 серпня, вівторок – Міжнародний день пам'яті геноциду циган
- 3 серпня, середа – Всесвітній день кавуна
- 4 серпня, четвер – День народження шампанського
- 5 серпня, п'ятниця – Міжнародний день пива
- 6 серпня, субота – Міжнародний день "Лікарі світу за мир"
- 7 серпня, неділя – День залізничника
- 8 серпня, понеділок – Всесвітній день кішок
- 9 серпня, вівторок – Міжнародний день корінних народів світу
- 10 серпня, середа – Всесвітній день лева
- 11 серпня, четвер – Гонконзький кулінарний фестиваль
- 12 серпня, п'ятниця – Міжнародний день молоді
- 13 серпня, субота – Всесвітній день шульги
- 14 серпня, неділя – День будівельника
- 15 серпня, понеділок – День археолога
- 16 серпня, вівторок – Всесвітній день повітряних зміїв
- 17 серпня, середа – День секонд-хенду
- 18 серпня, четвер – День поганої поезії
- 19 серпня, п'ятниця – Всесвітній день гуманітарної допомоги
- 20 серпня, субота – Всесвітній день бездомних тварин
- 21 серпня, неділя – Міжнародний день пам'яті та пам'яті жертв тероризму
- 22 серпня, понеділок – День екологічного боргу
- 23 серпня, вівторок – День Державного Прапора України
- 24 серпня, середа – День Незалежності України
- 25 серпня, четвер – День поцілунку примирення
- 26 серпня, п'ятниця – Всесвітній день собаки
- 27 серпня, субота – День авіації України
- 28 серпня, неділя – День шахтаря
- 29 серпня, понеділок – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
- 30 серпня, вівторок – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
- 31 серпня, середа – Всесвітній день блогера
- читати книги
- їсти фрукти та морозиво
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку парком
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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