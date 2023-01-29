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Вихідні і свята у лютому 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у лютому 2023 року - фото 1
коли будуть вихідні у лютому 2023 року

Додаткових вихідні у лютому цьогоріч не буде. У лютому українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому у 2023 році!

Усі вихідні дні у лютому 2023 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.

До теми: Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький

Вихідні у лютому 2023

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у лютому, щоб ви спланували свій час!

У лютому 2023 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на лютий 2023:

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* вихідні у лютому 2023 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на лютий 2023

  • 1 лютого, середа – Всесвітній день хіджабу
  • 2 лютого, четвер​ – День бабака
  • 3 лютого, п'ятниця​ – Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою
  • 4 лютого, субота​ – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 5 лютого, неділя​ – Всесвітній день Нутелли
  • 6 лютого, понеділок​ – Всесвітній день без мобільного телефону
  • 7 лютого, вівторок​ – День безпеки в Інтернеті
  • 8 лютого, середа​ – День опери
  • 9 лютого, четвер​ – Міжнародний день стоматолога
  • 10 лютого, п'ятниця​ – Всесвітній день зернобобових
  • 11 лютого, субота​ – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
  • 12 лютого, неділя​ – День Дарвіна
  • 13 лютого, понеділок​ – Всесвітній День радіо
  • 14 лютого, вівторок​ – День всіх закоханих
  • 15 лютого, середа​ – Стрітення Господнє
  • 16 лютого, четвер​ – День інновацій
  • 17 лютого, п'ятниця​ – День кота в Європі
  • 18 лютого, субота​ – День батарейки
  • 19 лютого, неділя​ – Міжнародний день перетягування каната
  • 20 лютого, понеділок​ – День Героїв Небесної Сотні
  • 21 лютого, вівторок​ – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого, середа​ – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 23 лютого, четвер​ – День керлінгу
  • 24 лютого, п'ятниця​ – Всесвітній день барменів
  • 25 лютого, субота​ – День пістолета
  • 26 лютого, неділя​ – Прощена неділя
  • 27 лютого, понеділок​ – Міжнародний день полярного ведмедя
  • 28 лютого, вівторок​ – Всесвітній день кравців
Вихідні і свята у лютому 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 519034
Що робити на вихідних у лютому 2023:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати рослини
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • ліпити сніговика
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Місячний календар стрижок на лютий 2023: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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