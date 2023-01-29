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Вихідні і свята у лютому 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у лютому цьогоріч не буде. У лютому українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому у 2023 році!
Усі вихідні дні у лютому 2023 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.
До теми: Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький
Вихідні у лютому 2023
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у лютому, щоб ви спланували свій час!
У лютому 2023 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на лютий 2023:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
* вихідні у лютому 2023 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на лютий 2023
- 1 лютого, середа – Всесвітній день хіджабу
- 2 лютого, четвер – День бабака
- 3 лютого, п'ятниця – Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою
- 4 лютого, субота – Всесвітній день боротьби проти раку
- 5 лютого, неділя – Всесвітній день Нутелли
- 6 лютого, понеділок – Всесвітній день без мобільного телефону
- 7 лютого, вівторок – День безпеки в Інтернеті
- 8 лютого, середа – День опери
- 9 лютого, четвер – Міжнародний день стоматолога
- 10 лютого, п'ятниця – Всесвітній день зернобобових
- 11 лютого, субота – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
- 12 лютого, неділя – День Дарвіна
- 13 лютого, понеділок – Всесвітній День радіо
- 14 лютого, вівторок – День всіх закоханих
- 15 лютого, середа – Стрітення Господнє
- 16 лютого, четвер – День інновацій
- 17 лютого, п'ятниця – День кота в Європі
- 18 лютого, субота – День батарейки
- 19 лютого, неділя – Міжнародний день перетягування каната
- 20 лютого, понеділок – День Героїв Небесної Сотні
- 21 лютого, вівторок – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого, середа – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 23 лютого, четвер – День керлінгу
- 24 лютого, п'ятниця – Всесвітній день барменів
- 25 лютого, субота – День пістолета
- 26 лютого, неділя – Прощена неділя
- 27 лютого, понеділок – Міжнародний день полярного ведмедя
- 28 лютого, вівторок – Всесвітній день кравців
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати рослини
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- ліпити сніговика
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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