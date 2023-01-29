Вихідні і свята у лютому 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у лютому 2023 року

Додаткових вихідні у лютому цьогоріч не буде. У лютому українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому у 2023 році!

Усі вихідні дні у лютому 2023 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.

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Вихідні у лютому 2023

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у лютому, щоб ви спланували свій час!

У лютому 2023 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на лютий 2023:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

* вихідні у лютому 2023 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на лютий 2023

1 лютого, середа – Всесвітній день хіджабу

– Всесвітній день хіджабу 2 лютого, четвер ​ – День бабака

​ – День бабака 3 лютого, п'ятниця ​ – Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою

​ – Міжнародний день боротьби з ненормативною лексикою 4 лютого, субота ​ – Всесвітній день боротьби проти раку

​ – Всесвітній день боротьби проти раку 5 лютого, неділя ​ – Всесвітній день Нутелли

​ – Всесвітній день Нутелли 6 лютого, понеділок ​ – Всесвітній день без мобільного телефону

​ – Всесвітній день без мобільного телефону 7 лютого, вівторок ​ – День безпеки в Інтернеті

​ – День безпеки в Інтернеті 8 лютого, середа ​ – День опери

​ – День опери 9 лютого, четвер ​ – Міжнародний день стоматолога

​ – Міжнародний день стоматолога 10 лютого, п'ятниця ​ – Всесвітній день зернобобових

​ – Всесвітній день зернобобових 11 лютого, субота ​ – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

​ – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 12 лютого, неділя ​ – День Дарвіна

​ – День Дарвіна 13 лютого, понеділок ​ – Всесвітній День радіо

​ – Всесвітній День радіо 14 лютого, вівторок ​ – День всіх закоханих

​ – День всіх закоханих 15 лютого, середа ​ – Стрітення Господнє

​ – Стрітення Господнє 16 лютого, четвер ​ – День інновацій

​ – День інновацій 17 лютого, п'ятниця ​ – День кота в Європі

​ – День кота в Європі 18 лютого, субота ​ – День батарейки

​ – День батарейки 19 лютого, неділя ​ – Міжнародний день перетягування каната

​ – Міжнародний день перетягування каната 20 лютого, понеділок ​ – День Героїв Небесної Сотні

​ – День Героїв Небесної Сотні 21 лютого, вівторок ​ – Міжнародний день рідної мови

​ – Міжнародний день рідної мови 22 лютого, середа ​ – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

​ – Міжнародний день підтримки жертв злочинів 23 лютого, четвер ​ – День керлінгу

​ – День керлінгу 24 лютого, п'ятниця ​ – Всесвітній день барменів

​ – Всесвітній день барменів 25 лютого, субота ​ – День пістолета

​ – День пістолета 26 лютого, неділя ​ – Прощена неділя

​ – Прощена неділя 27 лютого, понеділок ​ – Міжнародний день полярного ведмедя

​ – Міжнародний день полярного ведмедя 28 лютого, вівторок​ – Всесвітній день кравців

Що робити на вихідних у лютому 2023:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати рослини

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

ліпити сніговика

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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