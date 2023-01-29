На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький
-
- 50
Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у лютому 2023 року.
Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.
І ще: День ангела у лютому 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
Усі свята і пости в православному календарі на лютий 2023 року
Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:
- 1 лютого, середа
Преп. Макарія Єгипетського
- 2 лютого, четвер
Преп. Євтимія Великого
- 3 лютого, п'ятниця
Мч. Неофіта, Іспов. Максима Євгенія та ін мчч.
- 4 лютого, субота
Ап. Тимотея; препмуч. Анастасія Перського
- 5 лютого, неділя
Митаря і фарисея Свщмч. Климента, єп.; муч. Агатангела
- 6 лютого, понеділок
Преп. Ксенії (Оксани) Римлянки
- 7 лютого, вівторок
Свят. Григорія Богослова, аєп. Царгородського
- 8 лютого, середа
Препп. Ксенофонта, Марії, Аркадія, Йоана
- 9 лютого, четвер
Перенес. мощей свят. Йоана Золотоустого
- 10 лютого, п'ятниця
Преп. Єфрема Сирійця
- 11 лютого, субота
Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія Богоносця
- 12 лютого, неділя
Блудного сина, Трьох Святителів: Василія, Григорія, Йоана Золотоуста
- 13 лютого, понеділок
Безсрібн. і чудотв. Кира й Івана
- 14 лютого, вівторок
Передсв. Стрітення, Муч. Трифона
- 15 лютого, середа
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
- 16 лютого, четвер
Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці
- 17 лютого, п'ятниця
Преп. Ісидора Пилюсіотського
- 18 лютого, субота
Заупокійна, Муч. Агафії
- 19 лютого, неділя
М'ясопусна, Свят. Вукола, єп.; свящмуч. Сілвана, єп
- 20 лютого, понеділок
Свят. Партенія, єп. Лампсакійського
- 21 лютого, вівторок
Вмуч. Теодора Стратилата; прор. Захарії
- 22 лютого, середа
Віддання Стрітення, Муч. Никифора
- 23 лютого, четвер
Муч. Харалампія
- 24 лютого, п'ятниця
Свщмч. Власія, єп. Севастійського
- 25 лютого, субота
Свят. Мелетія, аєп. Антіохійського
- 26 лютого, неділя
Сиропусна, прощення, Преп. Мартиніяна
- 27 лютого, понеділок
Початок Великого посту, Рівноап. Кирила, учит. слов'ян, преп. Авксентія
- 28 лютого, вівторок
Ап. Онисима
Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на лютий 2023 року
- 1 лютого, середа
Прпп. Макарія Єгипетського і Макарія Александрійського, св. Єфросинії діви
- 2 лютого, четвер
Прп. Євтимія Великого. Свята година
- 3 лютого, п'ятниця
Прп. Максима ісп., мчч. Неофіта, Євгенія та ін. Перша П'ятниця
- 4 лютого, субота
Св. ап. Тимотея, єп. Ефеського, прпмч. Анастазія Перського, св. Вероніки. Перша Субота
- 5 лютого, неділя
Неділя Митаря і Фарисея. Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського і св. мч. Агатангела
- 6 лютого, понеділок
Прп. Ксенії (Оксани) Римлянки. Дев'ятниця до Стрітення
- 7 лютого, вівторок
Св. Григорія Богослова, архієп. Царгородського
- 8 лютого, середа
Прп. Ксенофонта і дружини його Марії, синів Аркадія і Йоана
- 9 лютого, четвер
Перенесення мощей св. Йоана Золотоустого
- 10 лютого, п'ятниця
Прп. Єфрема Сирійського
- 11 лютого, субота
Перенесення мощей свщмч. Ігнатія Богоносця
- 12 лютого, неділя
Неділя Блудного Сина. Трьох святителів: свв. Василія Великого, Йоана Золотоустого, Григорія Богослова
- 13 лютого, понеділок
Свв. мчч. безсреб. Кира і Йоана. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми
- 14 лютого, вівторок
Предпразденство Стрітення Господнього. Мч. Трифона
- 15 лютого, середа
СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. Благословення свічок-громниць
- 16 лютого, четвер
Прп. Симеона Богоприємця і Анни, пророчиці
- 17 лютого, п'ятниця
Прп. Ісидора Пилусіотського, свщмч. Ядора
- 18 лютого, субота
Св. мч. Агафії (Сицилійської). Заупокійна субота
- 19 лютого, неділя
Неділя М'ясопусна. Прп. Вукола, єпископа Смирнського
- 20 лютого, понеділок
Прп. Партенія, єп. Лампсакійського і прп. Луки Елладського
- 21 лютого, вівторок
Св. влкмч. Теодора Стратилата і пророка Захарії Серповидця
- 22 лютого, середа
Віддання Стрітення. Св. мч. Никифора
- 23 лютого, четвер
Св. мч. Харлампія, єп. Магнисії
- 24 лютого, п'ятниця
Св. свщмч. Власія, єп. Севастійського
- 25 лютого, субота
Св. Мелетія, архієп. Антіохії Великої
- 26 лютого, неділя
Неділя Сиропусна. Прп. Мартиніяна, свв. Зої і Фотини (Світлани)
- 27 лютого, понеділок
Прп. Авксентія і прп. Кирила, єп. Катанського. Початок Великого посту
- 28 лютого, вівторок
Св. ап. Онисима, прп. Пафнутія
До теми: Магнітні бурі у лютому 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:28Навіщо щоранку протирати обличчя шматочком льоду
-
08:23Погода 30 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли очікувати класичну зиму
- 29 січня
-
20:31Вихідні і свята у лютому 2023: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
19:3130 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:34Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький
-
16:33Відтепер посилки на Укрпошті можна отримувати без документів, але є нюанс
-
15:35Місячний календар стрижок на лютий 2023: дні, коли стригти волосся
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
13:29Магнітні бурі у лютому 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
12:27У ДСНС пояснили, як правильно користуватися генератором
-
11:35Гороскоп на лютий 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
09:36Харчо за 15 хвилин – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
08:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 28 січня
-
20:35Співак KISHE випустив кліп на пісню про шалене кохання "Ми злетіли"
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
18:3629 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:29Корисні пончики – простий рецепт за 20 хвилин
-
16:32У новій пісні T.HUTSULS пояснюють, хто такі "Гуцули", та розкривають їхню самобутність
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
14:37Українська режисерка та дизайнер взяли участь у створенні кліпу для Сема Сміта
-
13:40Погода у лютому 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
- 29 січня
-
18:34Ось які продукти подешевшали в українських супермаркетах упродовж року
-
14:32На Київщині з'явилися графіті італійського митця TVBOY, якими він закликає зупинити війну
-
10:30Укрзалізниця змінила правила продажу квитків
- 28 січня
-
19:30Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"
-
15:34Та де там дзиґар діймитси або 10 покутських слів, які досі живуть на околицях Прикарпаття
-
11:37У карпатському заповіднику показали неймовірні фото, як взимку розцвіли весняні квіти
- 27 січня
-
20:33Мирний-21 – дивіться трейлер фільму-присвяти українським прикордонникам Ахтема Сеітаблаєва
-
15:28Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"
-
10:29Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників
- 26 січня
-
18:24Книжка "Ukraїner. Країна зсередини" опинилася серед лідерів на Amazon
-
14:44Дивіться, як відомий рок-музикант Андрюс Момантовас виконав хіт Laužo šviesa українською
-
10:29У Литві вийшов комікс про війну в Україні
- 25 січня
-
18:30Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний віддав свій спадок на ЗСУ
-
14:32Протез за крила – українка продала частину свого костюма на благодійність
-
10:35Український фільм "Будинок зі скалок" потрапив у короткий список "Оскара"
- 24 січня
-
18:31Золота малина – назвали найгірші фільми 2023 року
-
14:33FreеTheLeopards – як відомі українці долучилися до флешмобу і закликають надати танки
-
10:35Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця
- 23 січня
-
19:41У ДСНС розповіли, як уникнути переохолодження
-
14:33"Мавка. Лісова пісня" – хто з українських зірок озвучив анімаційних персонажів
-
10:34У центрі Нью-Йорка встановили 335 соняшників на підтримку України
- 22 січня
-
18:35Кінопремія BAFTA 2023 – відомі усі номінанти на британський аналог Оскара
-
14:37Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні
-
10:43ТОП 5 фільмів до Дня Соборності про незалежність України
- 21 січня
-
19:48Шольц, віддай леопардів – мережа вибухнула мемами й закликає політика надати Україні танки