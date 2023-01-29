Церковний календар на лютий 2023 року: православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята і пости, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у лютому 2023 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Усі свята і пости в православному календарі на лютий 2023 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята та початок постів:

1 лютого, середа

​Преп. Макарія Єгипетського

2 лютого, четвер

​Преп. Євтимія Великого

3 лютого, п'ятниця

​Мч. Неофіта, Іспов. Максима Євгенія та ін мчч.

4 лютого, субота

​Ап. Тимотея; препмуч. Анастасія Перського

5 лютого, неділя

​Митаря і фарисея Свщмч. Климента, єп.; муч. Агатангела

6 лютого, понеділок

​Преп. Ксенії (Оксани) Римлянки

7 лютого, вівторок

​Свят. Григорія Богослова, аєп. Царгородського

8 лютого, середа

​Препп. Ксенофонта, Марії, Аркадія, Йоана

9 лютого, четвер

​Перенес. мощей свят. Йоана Золотоустого

10 лютого, п'ятниця

​Преп. Єфрема Сирійця

11 лютого, субота

​Перенес. мощей свщмуч. Ігнатія Богоносця

12 лютого, неділя

​Блудного сина, Трьох Святителів: Василія, Григорія, Йоана Золотоуста

13 лютого, понеділок

​Безсрібн. і чудотв. Кира й Івана

14 лютого, вівторок

​Передсв. Стрітення, Муч. Трифона

15 лютого, середа

​СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

16 лютого, четвер

​Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці

17 лютого, п'ятниця

​Преп. Ісидора Пилюсіотського

18 лютого, субота

​Заупокійна, Муч. Агафії

19 лютого, неділя

​М'ясопусна, Свят. Вукола, єп.; свящмуч. Сілвана, єп

20 лютого, понеділок

​Свят. Партенія, єп. Лампсакійського

21 лютого, вівторок

​Вмуч. Теодора Стратилата; прор. Захарії

22 лютого, середа

​Віддання Стрітення, Муч. Никифора

23 лютого, четвер

​Муч. Харалампія

24 лютого, п'ятниця

​Свщмч. Власія, єп. Севастійського

25 лютого, субота

​Свят. Мелетія, аєп. Антіохійського

26 лютого, неділя

​Сиропусна, прощення, Преп. Мартиніяна

27 лютого, понеділок

​Початок Великого посту, Рівноап. Кирила, учит. слов'ян, преп. Авксентія

28 лютого, вівторок

​Ап. Онисима

Усі свята і пости в греко-католицькому календарі на лютий 2023 року

1 лютого, середа

​Прпп. Макарія Єгипетського і Макарія Александрійського, св. Єфросинії діви

2 лютого, четвер

​Прп. Євтимія Великого. Свята година

3 лютого, п'ятниця

​Прп. Максима ісп., мчч. Неофіта, Євгенія та ін. Перша П'ятниця

4 лютого, субота

​Св. ап. Тимотея, єп. Ефеського, прпмч. Анастазія Перського, св. Вероніки. Перша Субота

5 лютого, неділя

​Неділя Митаря і Фарисея. Св. свщмч. Климента, єп. Анкирського і св. мч. Агатангела

6 лютого, понеділок

​Прп. Ксенії (Оксани) Римлянки. Дев'ятниця до Стрітення

7 лютого, вівторок

​Св. Григорія Богослова, архієп. Царгородського

8 лютого, середа

​Прп. Ксенофонта і дружини його Марії, синів Аркадія і Йоана

9 лютого, четвер

​Перенесення мощей св. Йоана Золотоустого

10 лютого, п'ятниця

​Прп. Єфрема Сирійського

11 лютого, субота

​Перенесення мощей свщмч. Ігнатія Богоносця

12 лютого, неділя

​Неділя Блудного Сина. Трьох святителів: свв. Василія Великого, Йоана Золотоустого, Григорія Богослова

13 лютого, понеділок

​Свв. мчч. безсреб. Кира і Йоана. Почитання Пречистої Діви Марії з Фатіми

14 лютого, вівторок

​Предпразденство Стрітення Господнього. Мч. Трифона

15 лютого, середа

​СТРІТЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. Благословення свічок-громниць

16 лютого, четвер

​Прп. Симеона Богоприємця і Анни, пророчиці

17 лютого, п'ятниця

​Прп. Ісидора Пилусіотського, свщмч. Ядора

18 лютого, субота

​Св. мч. Агафії (Сицилійської). Заупокійна субота

19 лютого, неділя

​Неділя М'ясопусна. Прп. Вукола, єпископа Смирнського

20 лютого, понеділок

​Прп. Партенія, єп. Лампсакійського і прп. Луки Елладського

21 лютого, вівторок

​Св. влкмч. Теодора Стратилата і пророка Захарії Серповидця

22 лютого, середа

​Віддання Стрітення. Св. мч. Никифора

23 лютого, четвер

​Св. мч. Харлампія, єп. Магнисії

24 лютого, п'ятниця

​Св. свщмч. Власія, єп. Севастійського

25 лютого, субота

​Св. Мелетія, архієп. Антіохії Великої

26 лютого, неділя

​Неділя Сиропусна. Прп. Мартиніяна, свв. Зої і Фотини (Світлани)

27 лютого, понеділок

​Прп. Авксентія і прп. Кирила, єп. Катанського. Початок Великого посту

28 лютого, вівторок

​Св. ап. Онисима, прп. Пафнутія

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