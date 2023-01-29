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Місячний календар стрижок на лютий 2023: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на лютий 2023 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього третього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у лютому. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.
Коли можна стригти волосся у лютому 2023
Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у лютому.
|Лютий 2023
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
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|10
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|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.
Місячний календар стрижок на лютий
1 лютого, середа
Вдалий день. Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.
2 лютого, четвер
Невдалий день. Не стрижіть волосся та нігті. Краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності у своє життя.
3 лютого, п'ятниця
Стрижка посприяє поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та стосункам з керівництвом. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю кілька разів щіткою.
4 лютого, субота
Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.
5 лютого, неділя
Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.
6 лютого, понеділок
Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливо збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.
7 лютого, вівторок
Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'я, постарайтеся відкласти похід до перукаря на інший день.
8 лютого, середа
Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіться, щоб не привабити неприємності.
9 лютого, четвер
Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, воно може стати неслухняним і неживим. Якщо стрижка регулярна, то особливої шкоди не завдасть, якщо ви стрижетесь рідко, відкладайте на інший день.
10 лютого, п'ятниця
Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може завдати шкоди волоссю, а вам погане самопочуття.
11 лютого, субота
Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить удачу.
12 лютого, неділя
Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.
13 лютого, понеділок
Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.
14 лютого, вівторок
Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватися, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.
15 лютого, середа
Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоч і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.
16 лютого, четвер
Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися незадоволеними.
17 лютого, п'ятниця
Сьогодні не найкращий день для модельних стрижок, укладок і фарбування волосся. Вирушаєте до перукарні, якщо згодні на щось нехитре.
18 лютого, субота
Якщо ви не хочете позбавити себе чудових можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.
19 лютого, неділя
Нова зачіска принесе гарний настрій. Пробуйте фарбування в яскраві кольори, фарба буде триматися довго, але волосся швидко відросте.
20 лютого, понеділок
Дуже несприятливий період для стрижки волосся. Дайте голові відпочити.
21 лютого, вівторок
Не ходіть до перукаря, можете даремно витратити гроші, зіпсувати настрій та волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.
22 лютого, середа
Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.
23 лютого, четвер
Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.
24 лютого, п'ятниця
Якщо не хочете погіршити нюх і зіпсувати волосся, оминайте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.
25 лютого, субота
Відмінний день для стрижки у всьому, волосся буде відростати пишним і здоровим, стрижка приносить у дім добробут.
26 лютого, неділя
Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.
27 лютого, понеділок
Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що воно більш чутливе до впливу на нього. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.
28 лютого, вівторок
У цей день можна відвідати перукарню, проте надайте перевагу процедурам для волосся, а не стрижці.
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