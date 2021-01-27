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Вихідні і свята у лютому 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у лютому традиційно не передбачені! У лютому українці отримають звичні вікенди, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому 2021 року!
Додаткові вихідні дні у лютому 2021 не передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.
І ще: Гороскоп на лютий 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Вихідні у лютому 2021
Дивіться, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
Календар вихідних на лютий 2021
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* вихідні у лютому 2021 виділено червоним кольором
У багатьох компаніях та державних установах вихідні дні є неробочими, тож заздалегідь сплануйте свої походи в держоргани.
Усі державні та релігійні свята на лютий 2021
- 1 лютого, понеділок – Всесвітній день читання вголос
- 2 лютого, вівторок – День бабака
- 3 лютого, середа – Сецубун
- 4 лютого, четвер – Всесвітній день боротьби проти раку
- 5 лютого, п'ятниця – Національний день метеоролога
- 6 лютого, субота – Всесвітній день без мобільного телефону
- 7 лютого, неділя – День балету
- 8 лютого, понеділок – День святого Федора Студита
- 9 лютого, вівторок – День безпеки в Інтернеті
- 10 лютого, середа – Всесвітній день зернобобових
- 11 лютого, четвер – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
- 12 лютого, п'ятниця – Китайський Новий рік
- 13 лютого, субота – Всесвітній День радіо
- 14 лютого, неділя – День всіх закоханих
- 15 лютого, понеділок – День комп'ютерника
- 16 лютого, вівторок – День інновацій
- 17 лютого, середа – День спонтанного прояву доброти
- 18 лютого, четвер – Всесвітній день дегустації вина
- 19 лютого, п'ятниця – Державний герб України
- 20 лютого, субота – День Героїв Небесної Сотні
- 21 лютого, неділя – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого, понеділок – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 23 лютого, вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин
- 24 лютого, середа – Всесвітній день інформаційної архітектури
- 25 лютого, четвер – Перший офіційний Державний герб України
- 26 лютого, п'ятниця – День персонального шеф-кухаря
- 27 лютого, субота – Міжнародний день полярного ведмедя
- 28 лютого, неділя – Всесвітній день рідкісних захворювань
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, українці до 28 лютого перебуватимуть вдома, адже держава впровадила карантин. Будьте здорові!
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