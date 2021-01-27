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Вихідні і свята у лютому 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у лютому 2021 року - фото 1
коли будуть вихідні у лютому 2021 року

Додаткові вихідні у лютому традиційно не передбачені! У лютому українці отримають звичні вікенди, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому 2021 року!

Додаткові вихідні дні у лютому 2021 не передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.

І ще: Гороскоп на лютий 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Вихідні у лютому 2021

Дивіться, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

Календар вихідних на лютий 2021

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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* вихідні у лютому 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах вихідні дні є неробочими, тож заздалегідь сплануйте свої походи в держоргани.

Усі державні та релігійні свята на лютий 2021

  • 1 лютого, понеділок – Всесвітній день читання вголос
  • 2 лютого, вівторок – День бабака
  • 3 лютого, середа – Сецубун
  • 4 лютого, четвер – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 5 лютого, п'ятниця – Національний день метеоролога
  • 6 лютого, субота – Всесвітній день без мобільного телефону
  • 7 лютого, неділя – День балету
  • 8 лютого, понеділок – День святого Федора Студита
  • 9 лютого, вівторок – День безпеки в Інтернеті
  • 10 лютого, середа – Всесвітній день зернобобових
  • 11 лютого, четвер – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
  • 12 лютого, п'ятниця – Китайський Новий рік
  • 13 лютого, субота – Всесвітній День радіо
  • 14 лютого, неділя – День всіх закоханих
  • 15 лютого, понеділок – День комп'ютерника
  • 16 лютого, вівторок – День інновацій
  • 17 лютого, середа – День спонтанного прояву доброти
  • 18 лютого, четвер – Всесвітній день дегустації вина
  • 19 лютого, п'ятниця – Державний герб України
  • 20 лютого, субота – День Героїв Небесної Сотні
  • 21 лютого, неділя – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого, понеділок – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 23 лютого, вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин
  • 24 лютого, середа – Всесвітній день інформаційної архітектури
  • 25 лютого, четвер – Перший офіційний Державний герб України
  • 26 лютого, п'ятниця – День персонального шеф-кухаря
  • 27 лютого, субота – Міжнародний день полярного ведмедя
  • 28 лютого, неділя – Всесвітній день рідкісних захворювань
Вихідні і свята у лютому 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 444897
Що робити на вихідних у лютому 2021:
  • читати книги
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
  • ходити в музеї та на екскурсії просто неба
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • зробити ремонт, перестановку меблів
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, українці до 28 лютого перебуватимуть вдома, адже держава впровадила карантин. Будьте здорові!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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