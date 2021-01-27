Вихідні і свята у лютому 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у лютому 2021 року

Додаткові вихідні у лютому традиційно не передбачені! У лютому українці отримають звичні вікенди, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому 2021 року!

Додаткові вихідні дні у лютому 2021 не передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.

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Вихідні у лютому 2021

Дивіться, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

Календар вихідних на лютий 2021

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

* вихідні у лютому 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах вихідні дні є неробочими, тож заздалегідь сплануйте свої походи в держоргани.

Усі державні та релігійні свята на лютий 2021

1 лютого , понеділок – Всесвітній день читання вголос

, понеділок – Всесвітній день читання вголос 2 лютого , вівторок – День бабака

, вівторок – День бабака 3 лютого , середа – Сецубун

, середа – Сецубун 4 лютого , четвер – Всесвітній день боротьби проти раку

, четвер – Всесвітній день боротьби проти раку 5 лютого , п'ятниця – Національний день метеоролога

, п'ятниця – Національний день метеоролога 6 лютого , субота – Всесвітній день без мобільного телефону

, субота – Всесвітній день без мобільного телефону 7 лютого , неділя – День балету

, неділя – День балету 8 лютого , понеділок – День святого Федора Студита

, понеділок – День святого Федора Студита 9 лютого , вівторок – День безпеки в Інтернеті

, вівторок – День безпеки в Інтернеті 10 лютого , середа – Всесвітній день зернобобових

, середа – Всесвітній день зернобобових 11 лютого , четвер – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

, четвер – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 12 лютого , п'ятниця – Китайський Новий рік

, п'ятниця – Китайський Новий рік 13 лютого , субота – Всесвітній День радіо

, субота – Всесвітній День радіо 14 лютого , неділя – День всіх закоханих

, неділя – День всіх закоханих 15 лютого , понеділок – День комп'ютерника

, понеділок – День комп'ютерника 16 лютого , вівторок – День інновацій

, вівторок – День інновацій 17 лютого , середа – День спонтанного прояву доброти

, середа – День спонтанного прояву доброти 18 лютого , четвер – Всесвітній день дегустації вина

, четвер – Всесвітній день дегустації вина 19 лютого , п'ятниця – Державний герб України

, п'ятниця – Державний герб України 20 лютого , субота – День Героїв Небесної Сотні

, субота – День Героїв Небесної Сотні 21 лютого , неділя – Міжнародний день рідної мови

, неділя – Міжнародний день рідної мови 22 лютого , понеділок – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

, понеділок – Міжнародний день підтримки жертв злочинів 23 лютого , вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин

, вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин 24 лютого , середа – Всесвітній день інформаційної архітектури

, середа – Всесвітній день інформаційної архітектури 25 лютого , четвер – Перший офіційний Державний герб України

, четвер – Перший офіційний Державний герб України 26 лютого , п'ятниця – День персонального шеф-кухаря

, п'ятниця – День персонального шеф-кухаря 27 лютого , субота – Міжнародний день полярного ведмедя

, субота – Міжнародний день полярного ведмедя 28 лютого, неділя – Всесвітній день рідкісних захворювань

Що робити на вихідних у лютому 2021:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, українці до 28 лютого перебуватимуть вдома, адже держава впровадила карантин. Будьте здорові!

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