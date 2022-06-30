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Вихідні і свята у липні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткових вихідні у липні цьогоріч не буде. У липні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у липні у 2022 році!
Усі вихідні дні у липні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, сьомого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у липні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у липні, щоб ви спланували свій час!
У липні 2022 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на липень 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|12
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|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у липні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на липень 2022
- 1 липня, п'ятниця – День архітектури України
- 2 липня, субота – День податківця України
- 3 липня, неділя – День працівників морського і річкового флоту
- 4 липня, понеділок – День Національної поліції України
- 5 липня, вівторок – День Кирила і Мефодія
- 6 липня, середа – Всесвітній день поцілунку
- 7 липня, четвер – День працівника природно-заповідної справи
- 8 липня, п'ятниця – День родини
- 9 липня, субота – Міжнародний день знищення стрілецької зброї
- 10 липня, неділя – День рибалки
- 11 липня, понеділок – Всесвітній день народонаселення
- 12 липня, вівторок – Всесвітній день бортпровідника
- 13 липня, середа – Асала Пуджа, Васса
- 14 липня, четвер – День небінарних людей
- 15 липня, п'ятниця – День українських миротворців
- 16 липня, субота – День бухгалтера України
- 17 липня, неділя – День металурга
- 18 липня, понеділок – Міжнародний день Нельсона Мандели
- 19 липня, вівторок – Всесвітній день фотографа
- 20 липня, середа – День шахів в Україні
- 21 липня, четвер – Міжнародний день нездорової їжі
- 22 липня, п'ятниця – День гамака
- 23 липня, субота – Всесвітній день китів і дельфінів
- 24 липня, неділя – День фінансового працівника в Україні
- 25 липня, понеділок – День зубного техніка
- 26 липня, вівторок – День парашутиста
- 27 липня, середа – День ходулів
- 28 липня, четвер – Всесвітній день боротьби з гепатитом
- 29 липня, п'ятниця – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
- 30 липня, субота – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
- 31 липня, неділя – День працівників торгівлі
- читати книги
- їсти фрукти та морозиво
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку парком
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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