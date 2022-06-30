Вихідні і свята у липні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у липні 2022 року

Додаткових вихідні у липні цьогоріч не буде. У липні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у липні у 2022 році!

Усі вихідні дні у липні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, сьомого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у липні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у липні, щоб ви спланували свій час!

У липні 2022 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на липень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у липні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на липень 2022

1 липня, п'ятниця – День архітектури України

2 липня, субота – День податківця України

3 липня, неділя – День працівників морського і річкового флоту

4 липня, понеділок – День Національної поліції України

5 липня, вівторок – День Кирила і Мефодія

6 липня, середа – Всесвітній день поцілунку

7 липня, четвер – День працівника природно-заповідної справи

8 липня, п'ятниця – День родини

9 липня, субота – Міжнародний день знищення стрілецької зброї

10 липня, неділя – День рибалки

11 липня, понеділок – Всесвітній день народонаселення

12 липня, вівторок – Всесвітній день бортпровідника

13 липня, середа – Асала Пуджа, Васса

14 липня, четвер – День небінарних людей

15 липня, п'ятниця – День українських миротворців

16 липня, субота – День бухгалтера України

17 липня, неділя – День металурга

18 липня, понеділок – Міжнародний день Нельсона Мандели

19 липня, вівторок – Всесвітній день фотографа

20 липня, середа – День шахів в Україні

21 липня, четвер – Міжнародний день нездорової їжі

22 липня, п'ятниця – День гамака

23 липня, субота – Всесвітній день китів і дельфінів

24 липня, неділя – День фінансового працівника в Україні

25 липня, понеділок – День зубного техніка

26 липня, вівторок – День парашутиста

27 липня, середа – День ходулів

28 липня, четвер – Всесвітній день боротьби з гепатитом

29 липня, п'ятниця – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

30 липня, субота – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

31 липня, неділя – День працівників торгівлі

Що робити на вихідних у липні 2022:

читати книги

їсти фрукти та морозиво

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку парком

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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