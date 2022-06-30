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Вихідні і свята у липні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у липні 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у липні 2022 року

Додаткових вихідні у липні цьогоріч не буде. У липні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у липні у 2022 році!

Усі вихідні дні у липні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, сьомого місяця у році ми отримаємо 10 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Вихідні у липні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у липні, щоб ви спланували свій час!

У липні 2022 року українці отримають традиційні 10 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на липень 2022:

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* вихідні у липні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на липень 2022

  • 1 липня, п'ятниця – День архітектури України
  • 2 липня, субота – День податківця України
  • 3 липня, неділя – День працівників морського і річкового флоту
  • 4 липня, понеділок – День Національної поліції України
  • 5 липня, вівторок – День Кирила і Мефодія
  • 6 липня, середа – Всесвітній день поцілунку
  • 7 липня, четвер – День працівника природно-заповідної справи
  • 8 липня, п'ятниця – День родини
  • 9 липня, субота – Міжнародний день знищення стрілецької зброї
  • 10 липня, неділя – День рибалки
  • 11 липня, понеділок – Всесвітній день народонаселення
  • 12 липня, вівторок – Всесвітній день бортпровідника
  • 13 липня, середа – Асала Пуджа, Васса
  • 14 липня, четвер – День небінарних людей
  • 15 липня, п'ятниця – День українських миротворців
  • 16 липня, субота – День бухгалтера України
  • 17 липня, неділя – День металурга
  • 18 липня, понеділок – Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 19 липня, вівторок – Всесвітній день фотографа
  • 20 липня, середа – День шахів в Україні
  • 21 липня, четвер – Міжнародний день нездорової їжі
  • 22 липня, п'ятниця – День гамака
  • 23 липня, субота – Всесвітній день китів і дельфінів
  • 24 липня, неділя – День фінансового працівника в Україні
  • 25 липня, понеділок – День зубного техніка
  • 26 липня, вівторок – День парашутиста
  • 27 липня, середа – День ходулів
  • 28 липня, четвер – Всесвітній день боротьби з гепатитом
  • 29 липня, п'ятниця – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України
  • 30 липня, субота – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
  • 31 липня, неділя – День працівників торгівлі
Вихідні і свята у липні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 508543
Що робити на вихідних у липні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти та морозиво
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку парком
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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