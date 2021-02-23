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Вихідні і свята у березні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у березні 2021 року - фото 1
коли будуть вихідні у березні 2021 року

Додаткові вихідні у березні традиційно будуть з нагоди Міжнародного жіночого дня! У березня українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні у 2021 році!

Додаткові вихідні дні у березні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, третього місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік

Вихідні у березні на Міжнародний жіночий день 2021

Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

В Україні точилися суперечки щодо Міжнародного жіночого дня, але вихідний з цієї нагоди так і не скасували. Тож 8 березня буде традиційне свято, а ця дата припадає на понеділок.

Календар вихідних на березні 2021

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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29 30 31

* вихідні у березні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на березень 2021

  • 1 березня, понеділок – Всесвітній день імунітету
  • 2 березня, вівторок – День компакт-диска
  • 3 березня, середа – Всесвітній день дикої природи
  • 4 березня, четвер – День преподобного Льва
  • 5 березня, п'ятниця – День подяки співробітникам
  • 6 березня, субота – Всесвітній день боротьби з глаукомою
  • 7 березня, неділя – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
  • 8 березня, понеділок – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня, вівторок – День народження Тараса Шевченка
  • 10 березня, середа – День волинки
  • 11 березня, четвер – Всесвітній день сантехніка
  • 12 березня, п'ятниця – Міжнародний день сну
  • 13 березня, субота – День землевпорядника України
  • 14 березня, неділя – День українського добровольця
  • 15 березня, понеділок – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 16 березня, вівторок – День губ
  • 17 березня, середа – День Святого Патріка
  • 18 березня, четвер – Всесвітній день перероблювання
  • 19 березня, п'ятниця – День клієнта
  • 20 березня, субота – Всесвітній день Землі
  • 21 березня, неділя – Всесвітній день поезії
  • 22 березня, понеділок – Всесвітній день водних ресурсів
  • 23 березня, вівторок – Всесвітній день метеоролога
  • 24 березня, середа – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
  • 25 березня, четвер – День служби безпеки України
  • 26 березня, п'ятниця – День Національної гвардії України
  • 27 березня, субота – Година Землі
  • 28 березня, неділя – Перехід на літній час
  • 29 березня, понеділок – Всесвітній день фортепіано
  • 30 березня, вівторок – День олівця
  • 31 березня, середа – День бекапа
Вихідні і свята у березні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 447955
Що робити на вихідних у березні 2021:
  • читати книги
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
  • ходити в музеї та на екскурсії просто неба
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • зробити ремонт, перестановку меблів
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, загальноукраїнський карантин триває. Будьте здорові!

Читайте також: День ангела у березні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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