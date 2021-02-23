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Вихідні і свята у березні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у березні традиційно будуть з нагоди Міжнародного жіночого дня! У березня українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні у 2021 році!
Додаткові вихідні дні у березні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, третього місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік
Вихідні у березні на Міжнародний жіночий день 2021
Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
В Україні точилися суперечки щодо Міжнародного жіночого дня, але вихідний з цієї нагоди так і не скасували. Тож 8 березня буде традиційне свято, а ця дата припадає на понеділок.
Календар вихідних на березні 2021
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|29
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* вихідні у березні 2021 виділено червоним кольором
У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.
Усі державні та релігійні свята на березень 2021
- 1 березня, понеділок – Всесвітній день імунітету
- 2 березня, вівторок – День компакт-диска
- 3 березня, середа – Всесвітній день дикої природи
- 4 березня, четвер – День преподобного Льва
- 5 березня, п'ятниця – День подяки співробітникам
- 6 березня, субота – Всесвітній день боротьби з глаукомою
- 7 березня, неділя – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
- 8 березня, понеділок – Міжнародний жіночий день
- 9 березня, вівторок – День народження Тараса Шевченка
- 10 березня, середа – День волинки
- 11 березня, четвер – Всесвітній день сантехніка
- 12 березня, п'ятниця – Міжнародний день сну
- 13 березня, субота – День землевпорядника України
- 14 березня, неділя – День українського добровольця
- 15 березня, понеділок – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 16 березня, вівторок – День губ
- 17 березня, середа – День Святого Патріка
- 18 березня, четвер – Всесвітній день перероблювання
- 19 березня, п'ятниця – День клієнта
- 20 березня, субота – Всесвітній день Землі
- 21 березня, неділя – Всесвітній день поезії
- 22 березня, понеділок – Всесвітній день водних ресурсів
- 23 березня, вівторок – Всесвітній день метеоролога
- 24 березня, середа – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
- 25 березня, четвер – День служби безпеки України
- 26 березня, п'ятниця – День Національної гвардії України
- 27 березня, субота – Година Землі
- 28 березня, неділя – Перехід на літній час
- 29 березня, понеділок – Всесвітній день фортепіано
- 30 березня, вівторок – День олівця
- 31 березня, середа – День бекапа
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, загальноукраїнський карантин триває. Будьте здорові!
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