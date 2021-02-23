Вихідні і свята у березні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у березні 2021 року

Додаткові вихідні у березні традиційно будуть з нагоди Міжнародного жіночого дня! У березня українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у березні у 2021 році!

Додаткові вихідні дні у березні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, третього місяця у році ми отримаємо 9 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік

Вихідні у березні на Міжнародний жіночий день 2021

Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

В Україні точилися суперечки щодо Міжнародного жіночого дня, але вихідний з цієї нагоди так і не скасували. Тож 8 березня буде традиційне свято, а ця дата припадає на понеділок.

Календар вихідних на березні 2021

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у березні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на березень 2021

1 березня , понеділок – Всесвітній день імунітету

, понеділок – Всесвітній день імунітету 2 березня , вівторок – День компакт-диска

, вівторок – День компакт-диска 3 березня , середа – Всесвітній день дикої природи

, середа – Всесвітній день дикої природи 4 березня , четвер – День преподобного Льва

, четвер – День преподобного Льва 5 березня , п'ятниця – День подяки співробітникам

, п'ятниця – День подяки співробітникам 6 березня , субота – Всесвітній день боротьби з глаукомою

, субота – Всесвітній день боротьби з глаукомою 7 березня , неділя – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

, неділя – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 8 березня , понеділок – Міжнародний жіночий день

, понеділок – Міжнародний жіночий день 9 березня , вівторок – День народження Тараса Шевченка

, вівторок – День народження Тараса Шевченка 10 березня , середа – День волинки

, середа – День волинки 11 березня , четвер – Всесвітній день сантехніка

, четвер – Всесвітній день сантехніка 12 березня , п'ятниця – Міжнародний день сну

, п'ятниця – Міжнародний день сну 13 березня , субота – День землевпорядника України

, субота – День землевпорядника України 14 березня , неділя – День українського добровольця

, неділя – День українського добровольця 15 березня , понеділок – Всесвітній день захисту прав споживачів

, понеділок – Всесвітній день захисту прав споживачів 16 березня , вівторок – День губ

, вівторок – День губ 17 березня , середа – День Святого Патріка

, середа – День Святого Патріка 18 березня , четвер – Всесвітній день перероблювання

, четвер – Всесвітній день перероблювання 19 березня , п'ятниця – День клієнта

, п'ятниця – День клієнта 20 березня , субота – Всесвітній день Землі

, субота – Всесвітній день Землі 21 березня , неділя – Всесвітній день поезії

, неділя – Всесвітній день поезії 22 березня , понеділок – Всесвітній день водних ресурсів

, понеділок – Всесвітній день водних ресурсів 23 березня , вівторок – Всесвітній день метеоролога

, вівторок – Всесвітній день метеоролога 24 березня , середа – Всесвітній день боротьби з туберкульозом

, середа – Всесвітній день боротьби з туберкульозом 25 березня , четвер – День служби безпеки України

, четвер – День служби безпеки України 26 березня , п'ятниця – День Національної гвардії України

, п'ятниця – День Національної гвардії України 27 березня , субота – Година Землі

, субота – Година Землі 28 березня , неділя – Перехід на літній час

, неділя – Перехід на літній час 29 березня , понеділок – Всесвітній день фортепіано

, понеділок – Всесвітній день фортепіано 30 березня , вівторок – День олівця

, вівторок – День олівця 31 березня, середа – День бекапа

Що робити на вихідних у березні 2021:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, загальноукраїнський карантин триває. Будьте здорові!

Читайте також: День ангела у березні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця