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День ангела у березні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
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Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у березні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з весняними іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі релігійні свята у березні.
Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у березні.
І ще: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини
Усі Дні Ангела у березні вказані за датами сучасного стилю.
Календар іменин на березень 2021
|
Дата
|
Ім'я
|
1 березня
|
Данило, Ілля, Макар, Никон, Павло, Порфирій, Юліан
|
2 березня
|
Марія, Михайло, Микола, Павло, Порфирій, Роман, Федір, Феодосій
|
3 березня
|
Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло
|
4 березня
|
Архип, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір, Федот, Филимон
|
5 березня
|
Агафон, Антон, Афанасій, Варлам, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Іона, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Сава, Сергій, Сидір, Тит, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав
|
6 березня
|
Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій
|
7 березня
|
Андрій, Афанасій, Вавило, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Парасковія, Сергій, Степан, Тит, Федір, Пилип
|
8 березня
|
Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій
|
9 березня
|
Іван, Іларіон
|
10 березня
|
Олександр, Антон, Євген, Тарас, Федір
|
11 березня
|
Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій
|
12 березня
|
Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Тит, Юліан, Яків
|
13 березня
|
Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій
|
14 березня
|
Олександр, Олександра, Ганна, Антон, Антоніна, Василь, Веніамін, Дарія, Євдокія, Іван, Матрона, Михайло, Надія, Нестор, Никифор, Ольга, Петро, Сильвестр
|
15 березня
|
Агафон, Арсеній, Йосип, Сава, Федот
|
16 березня
|
Марфа, Михайло, Севастян
|
17 березня
|
Олександр, Василь, В'ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Яків
|
18 березня
|
Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Костянтин, Микола, Марк, Федір, Феофан
|
19 березня
|
Аркадій, Костянтин, Федір
|
20 березня
|
Анна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Єфрем, Ксенія, Лаврентій, Марія, Матрона, Надія, Нестор, Микола, Ніл, Павло
|
21 березня
|
Панас, Володимир, Іван, Лазар, Феодосій
|
22 березня
|
Олександр, Олександра, Олексій, Панас, Валентин, Валерій, Дмитро, Іван, Ілля, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Сергій, Тарас
|
23 березня
|
Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Купріян, Клавдія, Кіндрат, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора
|
24 березня
|
Василь, Георгій, Юхим, Іван, Софрон, Феодора
|
25 березня
|
Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан
|
26 березня
|
Олександр, Григорій, Михайло, Петро, Микола, Терентій, Христина
|
27 березня
|
Венедикт, Михайло, Ростислав, Феодосій
|
28 березня
|
Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Никандр
|
29 березня
|
Олександр, Антон, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан
|
30 березня
|
Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло
|
31 березня
|
Даниїл, Дмитро, Кирило, Наталя, Трохим
Картинки з Днем ангела
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