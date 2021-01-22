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Вихід нового фільму про Джеймса Бонда знову перенесли: нова дата прем'єри
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Вихід ювілейного, 25-го фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" знову перенесено. Цього разу – з квітня на 8 жовтня 2021 року. Нова дата українського релізу поки не уточнюється.
До ролі легендарного секретного агента у стрічці востаннє повернувся Деніел Крейг.
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Також у ній знялися Леа Сейду, Рейф Файнс, Джеффрі Райт, Бен Вішоу, Наомі Харріс, Ана де Армас і Рамі Малек. Режисером став один з творців серіалу "Справжній детектив" Кері Фукунага, а головний саундтрек до стрічки записала Біллі Айліш. Решту пісень склав Ханс Циммер.
Дистрибуцією "Не час помирати" у Північній Америці займається Metro-Goldwyn-Mayer, в решті світі – Universal.
Раніше стало відомо, що наступного виконавця ролі Бонда планують представити після прем'єри "Не час помирати". Видання прогнозують роль акторові Тому Гарді.
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