Вихід гри Cyberpunk 2077 утретє перенесли: залишилося чекати зовсім трішки

Студія CD Projekt Red повідомила про перенесення виходу гри "Cyberpunk 2077". Це вже втретє фанати гри дізнаються про нову дату її прем'єри. Дізнайтеся, коли нарешті нам покажуть гру "Cyberpunk 2077".

Тепер реліз гри "Cyberpunk 2077" заплановано на 10 грудня. Спочатку гру планували випустити ще у середині квітня, потім 17 вересня, потім – 19 листопада.

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"Найбільшою проблемою для нас зараз є випуск гри одночасно для поточного і наступного поколінь консолей, а також ПК, що вимагає підготовки та тестування дев'яти її версій. Ми повинні переконатися, що все працює добре і без збоїв. Ми розуміємо, що слова про те, що 21 день може мати значення для такої масштабної та складної гри, здаються нереальними, але це дійсно так", – наголошується в офіційній заяві CD Projekt Red, опублікованому у твіттері.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Нагадаємо, дія "Cyberpunk 2077" розгортається у вигаданому місті Найт-Сіті. Серед персонажів гри є рок-гітарист з кібернетичною рукою Джонні Сільверхенд, якого зіграв Кіану Рівз. У саундтрек проєкту увійшли композиції A$AP Rocky, Grimes, Біллі Айліш, Ніни Кравіц та інших відомих артистів.

У червні стрім-сервіс Netflix анонсував роботу над аніме-серіалом "Cyberpunk: Edgerunners", прем'єра якого відбудеться у 2022 році.

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