Вихід головного конкурента Tesla Cybertruck раптово перенесли

Відомий американський стартап Rivian змушений відкласти старт продажів свого пікапа через пандемію COVID-19. У компанії пообіцяли мінімізувати відставання від графіка.

На жаль, фабриці довелося перейти на віддалену роботу, тому виробництво пікапа відійшло на другий план. Залишилося тільки дочекатися виходу з карантину, а це лише питання часу.

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Електричний пікап Rivian R1T планували поставити на конвеєр до кінця 2020 року. Враховуючи обставини, покупці отримають свої електрокари тільки в 2021 році. Втім, є надія на те, що вдасться налагодити виробництво до кінця літа, а покупці зможуть оцінити новинку вже на початку 2021 року. Силова установка пікапа складається з чотирьох електромоторів.

На думку експертів ринку, Rivian – перша марка, яка може скласти конкуренцію Tesla. На ринку США найдоступніший пікап Rivian R1T буде коштувати менше 50 тисяч доларів. Стільки ж, скільки і Tesla Cyber Truck.

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