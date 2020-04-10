Model Y: дивіться живий огляд найочікуванішої новинки Tesla

Tesla Model Y – один з тих електромобілів каліфорнійського виробника, який в буквальному сенсі слова чекали всі. І це – не просто так.

Річ у тому, що Model Y є першим електрокаром від компанії Ілона Маска, який дійсно інтригує.

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А все тому, що він влучає прямо в ціль: доступний кросовер (популярний сегмент світового авторинку останніх років), та ще й на електротязі. Ну і плюс – від іменитої компанії.

Але що ж це за автомобіль, якщо говорити конкретно? Детально в усьому розібрався YouTube-канал Doug DeMuro, якому на тест потрапив один з перших Tesla Model Y. До речі, нагадаємо, що новий кросовер Tesla вирушить у виробництво з випередженням графіка більш ніж на пів року: спочатку його планували поставити на конвеєр восени 2020, але в підсумку випуск новинки почався минулого місяця.

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