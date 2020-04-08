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Карантин Коронавірус

Дивіться, як виглядає "кладовище" орендованих автомобілів

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Загалом на парковці стоять 18 тисяч автомобілів - фото 1
Загалом на парковці стоять 18 тисяч автомобілів

У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу, багато орендних компаній, які втратили клієнтів, змушені шукати майданчики для розміщення своїх автомобілів. Так, на гавайському острові Мауї у полі розмістили гігантське "кладовище" для 18 тисяч машин.

Більшість цих автомобілів обслуговували один з найбільш завантажених аеропортів штату – Кахулуї. Втім через пандемію COVID-19 всі острови виявилися повністю ізольованими від материкової частини, що згодом призвело до втрати більшості клієнтів. При цьому подібні парковки продовжують збільшуватися.

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З повноцінного автопарку місцевих компаній, який на сьогодні складає близько 20 тисяч автомобілів, наразі мають попит близько 2,5 тисячі машин. У зв'язку з цим "польова" парковка розтягнулася приблизно на сто кілометрів, причому відстань між сусідніми автомобілями іноді скорочується до лічених сантиметрів.

Дивіться, як виглядає 'кладовище' орендованих автомобілів - фото 396897
Дивіться, як виглядає 'кладовище' орендованих автомобілів - фото 396901

Через триваючу епідемію коронавірусу, прокат автомобілів стає все менш популярний не тільки на островах, але і на материковій частині. У зв'язку з чим, Американська асоціація прокату автомобілів вже звернулася до влади з проханням підтримати індустрію.

Дивіться, як виглядає 'кладовище' орендованих автомобілів - фото 396899
Дивіться, як виглядає 'кладовище' орендованих автомобілів - фото 396900

Подібні тісні парковки не завжди бувають безпечними, оскільки в разі загоряння однієї машини, вогонь може охопити значну частину автопарку. Так сталося на парковці каршерінгових автомобілів біля міжнародного аеропорту Форт-Майерс, де вогонь знищив 3,5 тисячі машин.

Дивіться, як виглядає 'кладовище' орендованих автомобілів - фото 396898
Дивіться, як виглядає 'кладовище' орендованих автомобілів - фото 396896

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Джерело: Maui News
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