Дивіться, як виглядає "кладовище" орендованих автомобілів

У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу, багато орендних компаній, які втратили клієнтів, змушені шукати майданчики для розміщення своїх автомобілів. Так, на гавайському острові Мауї у полі розмістили гігантське "кладовище" для 18 тисяч машин.

Більшість цих автомобілів обслуговували один з найбільш завантажених аеропортів штату – Кахулуї. Втім через пандемію COVID-19 всі острови виявилися повністю ізольованими від материкової частини, що згодом призвело до втрати більшості клієнтів. При цьому подібні парковки продовжують збільшуватися.

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З повноцінного автопарку місцевих компаній, який на сьогодні складає близько 20 тисяч автомобілів, наразі мають попит близько 2,5 тисячі машин. У зв'язку з цим "польова" парковка розтягнулася приблизно на сто кілометрів, причому відстань між сусідніми автомобілями іноді скорочується до лічених сантиметрів.

Через триваючу епідемію коронавірусу, прокат автомобілів стає все менш популярний не тільки на островах, але і на материковій частині. У зв'язку з чим, Американська асоціація прокату автомобілів вже звернулася до влади з проханням підтримати індустрію.

Подібні тісні парковки не завжди бувають безпечними, оскільки в разі загоряння однієї машини, вогонь може охопити значну частину автопарку. Так сталося на парковці каршерінгових автомобілів біля міжнародного аеропорту Форт-Майерс, де вогонь знищив 3,5 тисячі машин.

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