На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Умови акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ"
-
- 25
Читай правила участі в акції "Президент обіцяє на МАКСИМУМ"
Організатор Активності: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Старт», 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 4 А, офіс 5.
Для проведення Активності Організатор має право залучати третіх осіб.
Дана Активність проводиться Організатором на безоплатній основі з метою популяризації торговельної марки «Радіо МАКСИМУМ» з видачою виграшу у грошовій формі та не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
Правила даної Активності розміщені на сторінці проекту на сайті https://maximum.fm/.
1. УЧАСНИКИ АКТИВНОСТІ
1.1. Участь в Активності мають право взяти дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на початок Періоду проведення Активності виповнилося 18 років, за умови виконання ними умов участі в Активності (далі – «Учасник Активності»/«Учасники Активності»).
1.2. Учасниками Активності не визнаються й не мають права брати участь в Активності:
1) особи, яким на момент проведення Активності ще не виповнилося 18 років;
2) особи, які не виконали умови цих Правил.
3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором;
2. СТРОКИ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО, З ЯКОГО МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПРО УМОВИ Й МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОСТІ
2.1. Період проведення Активності — з «11» березня 2019 року по «29» березня 2019 року включно, за виключенням вихідних, святкових, неробочих днів та днів пам’яті і днів трауру (скорботи, жалоби) (далі по тексту – «Період проведення Активності»), а саме це період протягом якого можна стати Учасником Активності.
2.2. Активність проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та території проведення операції Об'єднаних сил.
2.3. Інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови й місце проведення Активності: на сайті https://maximum.fm/.
2.4. Організатор Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території, а також інших умов проведення даної Активності, шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті https://maximum.fm/. Якщо Учасник продовжує брати учать в Активності після внесення змін до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.
2.5. Беручи участь в Активності, Учасник тим самим підтверджує свою згоду надавати на запит Організатора Активності погодження на використання наданої ним інформації без будь яких додаткових умов (в межах необхідних для участі в Активності) Організатором з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), та іншої інформації з на сайті проекту https://maximum.fm/.
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВНОСТІ
3.1. Щоб стати претендентом на участь у Активності та мати можливість претендувати на Заохочення, необхідно в період проведення Активності (п. 2.1. Правил), надіслати текстове повідомлення «Президент на МАКСИМУМ» у мобільному додатку Viber (Вайбер) за номером +38 063 20 111 24.
3.2. Визначення Учасника відбувається за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org серед Учасників, що надіслали повідомлення відповідно до п. 3.1. Правил.
3.3 Учаснику, що визначений за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org телефонують ведучі радіо МАКСИМУМ. Такий Учасник має підняти слухавку та за 30 секунд назвати як можна більше передвиборчих обіцянок. Якщо Учасник не підіймає слухавку, ведучі телефонують наступному за списком random.org Учаснику – до другого Учасника включно.
4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВНОСТІ
4.1. Визначення Переможця Активності відбувається:
15.03 – серед Учасників з 11.03 по 15.03, які у прямому ефірі Радіо МАКСИМУМ за 30 секунд назвати як можна більше передвиборчих обіцянок
22.03 – серед Учасників з 18.03 по 22.03, які у прямому ефірі Радіо МАКСИМУМ за 30 секунд назвати як можна більше передвиборчих обіцянок
29.03 – серед Учасників з 25.03 по 29.03, які у прямому ефірі Радіо МАКСИМУМ за 30 секунд назвати як можна більше передвиборчих обіцянок
4.2 Переможцем стає той Учасник, який назвав найбільшу кількість передвиборчих обіцянок за 30 секунд серед Учасників відповідного тижня. Переможець отримує право на Заохочення, визначене у п.5.2. Правил.
Усього протягом Періоду проведення Активності може бути не більше 3 (трьох) Переможців.
4.3. Учасник може стати Переможцем та отримати право на Заохочення не більше 1 разу.
5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКТИВНОСТІ
5.1. Заохочувальний фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Організатором Активності (збільшена/зменшена або Організатор може включити в Активність додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами).
5.2. Заохочувальний фонд Активності складається із Заохочення у грошовій формі під умовною назвою «Зарплата Президента», а саме: 28 000 гривень (двадцять вісім тисяч гривень, 00 копійок).
5.2.1. Заміна Заохочення Активності будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну та поверненню не підлягає.
5.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання, тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.
5.5. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Організатором Активності на власний розсуд.
5.6. Організатор Активності не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВНОСТІ
6.1. Заохочення Активності надається Учаснику Активності, що здобув право на його отримання, та належним чином виконав усі умови цих Правил, у порядку додатково узгодженому Переможцем та Організатором.
Увага! Організатор не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником Активності персональних даних.
6.2. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною умовою отримання Заохочень.
6.3. Організатор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.
6.4. Організатор має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.
6.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7. ПРАВОВІ УМОВИ
7.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей Цивільного кодексу України та вказаного Закону.
7.2. Організатор не компенсує Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі. Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Організатора.
8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.
В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Організатор є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.
Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Активності.
Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.
Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.
Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Активності, Учасник Активності має надати інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.
-
20:22Безрамковий і з висувною камерою: як виглядатиме OnePlus 7
-
20:00Ось що провокує зайва вага
-
19:55Citroen створила повнопривідний кемпер для велолюбителів
-
19:42Названо найдорожчі бренди одягу у світі
-
19:30Анна Трінчер - Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:27Битва апельсинів: фоторепортаж з традиційного свята в Італії
-
19:13Науковці назвали заняття, яке зміцнить ваш сон
-
18:58Представлено рейтинг найдорожчих розмитнених евроблях
-
18:44Безмежний Meizu Zero виявився нікому не потрібним
-
18:30Як приготувати лаваш за 15 хвилин: прості рецепти смачних начинок
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
17:57Українську телеведучу розкритикували через целюліт: фотофакт
-
17:43Учені розповіли, як телевізор впливає на розумові здібності
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:38Голос країни 2019: усі учасники, які потрапили в 9 сезон (команди)
-
17:29Названо титул майбутньої дитини Меган Маркл і принца Гаррі
-
17:13Маніяк чи Джокер: Рамі Малек став зіркою мемів
-
16:55Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: з'явилися знімки
-
16:43Автомобілі Volvo отримають суттєве обмеження у швидкості, і ось чому
-
16:25ТОП 7 пісень The Prodigy, під які танцював кожен
-
16:15Один в один: мережу підкорили фотопародії на відомих зірок
-
15:52Фахівці підрахували собівартість Samsung Galaxy S10 Plus
-
15:29Науковці створили очні каплі, які дозволяють людині бачити у темряві
-
15:15Не впізнати: Шарліз Терон зачарувала фанатів стрункою фігурою
-
19:30Анна Трінчер - Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
12:16Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою
-
10:15Як правильно зберігати зимові речі: прості поради
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 03 березня
-
21:55Затверджено нові правила футболу: що змінилося
-
19:21ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
-
15:16Названо каші, користь яких сильно переоцінюють
-
12:53Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа
-
09:18Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз
- 02 березня
-
21:53Експерти розповіли, як на вас впливає перегляд порно
-
19:23Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
-
17:22Науковці розповіли, скільки можна випити пива без шкоди для здоров'я
-
14:16Скільки професій існує в Україні: несподівана цифра
-
12:24Свіжі рок-пісні тижня: плейлист драйвової музики
-
10:31Привітання з Днем ангела Мар'яни: побажання і картинки на іменини
-
08:33Як припаркуватися, не зачепивши бампером бордюр
- 01 березня
-
23:00Ліга сміху 5 сезон 1 гра: дивіться прем’єрний випуск улюбленого шоу
-
22:25Приготуйте ці котлети і ви забудете про всі інші: елементарний рецепт
-
19:50Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
-
17:51Динамо – Челсі: ціни квитків на матч Ліги Європи зашкалюють
-
15:23Анекдоти про перший день весни: актуальні жарти про погоду
-
12:10Погода на березень 2019 в Україні: прогноз, коли буде потепління