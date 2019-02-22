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Саме час: чому не можна ігнорувати обідню перерву

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Чому важливо обідати - фото 1
Чому важливо обідати

Науковці пояснили, чому обідня перерва є неймовірно важливою для здоров'я. Краще не нехтувати нею, аби встигнути зробити всі справи.

Експерти пояснили, що повноцінний обід повинен бути і в школярів, і в дорослих, адже він здатен покращити результати роботи, а також зберегти здоров'я. Річ у тому, що постійне ігнорування обідньої перерви викликає проблеми не лише з травленням, а й з увагою і навіть сном.

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Дослідження підтвердило, що ті, хто під час робочого дня не виходить на обід і намагається виконати якомога більше завдань, насправді мають значно нижчий рівень ефективності праці, аніж ті колеги, які все ж знаходять час для відпочинку та їжу.

Чому важливо обідати на роботі - фото 309303
Чому важливо обідати на роботі


Науковці вважають, що перерва на обід допомагає уникнути емоційного вигорання та позитивно впливає на нервову систему. Піддослідні, які все ж не забували про перекус та відпочинок, краще спали та виконували свою роботу, а от їхні надто ділові колеги мали більше шансів лікували захворювання шлунку.

Медики наголошують, що найкращий ефект у тих перерв, які проводять не за гаджетами.

Чому важливо обідати на роботі - фото 309302
Чому важливо обідати на роботі

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Джерело: УНІАН
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