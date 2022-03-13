"Вигнанці та проклятий народ": Злата Огнєвіч жорстко звернулась до росіян

Співачка Злата Огнєвіч гнівно звернулась до російського народу, відверто проклинаючи всіх мешканців РФ. Цього разу зірка не намагалась донести до них правду.

Українська співачка Злата Огнєвіч намагалась відкрити очі росіянами на ситуацію з самого початку вторгнення російських окупантів на територію України. Однак в недавньому своєму відео в інстаграмі зірка вже не підбирала слів.

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Вигнанець і проклятий народ. І країна ваша – лепрозорій. Ось ви хто, росіяни. Після всіх звірств та болю, які ви завдали моєму народу та рідній Україні (в тому числі і своїм мовчанням), у мене вже нема сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, яка залишилась на території помийної ями під назвою росія, – розпочала зірка.

Вона наголосила, що має моральне право так говорити, оскільки й росіяни "мають право мовчати і влаштовувати черги за шмотками та влаштовувати істерику через інстаграм" у той час, як їхня влада знищує мирне населення України.

Вам плювати на те, що ваших же громадян беруть під арешт після мітингів! Поки є канапка в холодильнику – вам ок. Це дно колись великого і сильного народу. Я б померла від сорому чи покинула б країну на вашому місці. Але, на щастя, я на своєму місці, в Україні. Я проклинаю всіх і кожного, хто мовчав та зберігав нейтралітет. І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони щирі. Тримайся, Україно. Я люблю тебе всієї душею і те, що від мене залежить, я буду робити для твого відродження! Слава Україні! Слава Нації! Шана і честь ЗСУ! Правда переможе, – наголосила Огнєвіч.

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