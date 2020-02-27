Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу

Китайський архітектор Сун Дайон, засновник студії Penda, представив дизайн-проєкт щита проти поширення коронавірусу. Виглядає він доволі футуристично.

Девайс проти вірусної інфекції називається Be a Bat Man – і не просто так.

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Зовні цей щит і правда нагадує крила кажана. Пристрій можна надягати як рюкзак. Щит легкий і зроблений зі спеціального вуглецевого волокна.

Ультрафіолетове світло забезпечує стерилізацію. У матеріал щита вбудовані спеціальні дроти, які нагріваються до температури 56 градусів за Цельсієм – цього достатньо, щоб знищити патогенні мікроорганізми.

Поки що проєкт Сун Дайонн перебуває на етапі прототипу, але можливо йому вдасться знайти однодумця, готового втілити цей костюм у реальність.

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