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Коронавірус 8 березня

Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу

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Щит допоможе врятуватися від коронавірусу - фото 1
Щит допоможе врятуватися від коронавірусу

Китайський архітектор Сун Дайон, засновник студії Penda, представив дизайн-проєкт щита проти поширення коронавірусу. Виглядає він доволі футуристично.

Девайс проти вірусної інфекції називається Be a Bat Man – і не просто так.

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Зовні цей щит і правда нагадує крила кажана. Пристрій можна надягати як рюкзак. Щит легкий і зроблений зі спеціального вуглецевого волокна.

Ультрафіолетове світло забезпечує стерилізацію. У матеріал щита вбудовані спеціальні дроти, які нагріваються до температури 56 градусів за Цельсієм – цього достатньо, щоб знищити патогенні мікроорганізми.

Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу - фото 388952

Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу - фото 388953

Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу - фото 388954

Виглядає футуристично: дизайнер з Китаю розробив костюм-щит проти коронавірусу - фото 388955

Поки що проєкт Сун Дайонн перебуває на етапі прототипу, але можливо йому вдасться знайти однодумця, готового втілити цей костюм у реальність.

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Джерело: dezeen
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