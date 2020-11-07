Виглядає дуже круто: HMD показала, як може виглядати реінкарнація слайдера Nokia N95

Компанія HMD Global надала автору YouTube-каналу Mr. Mobile Майклу Фішеру один із прототипів реінкарнації слайдера Nokia N95. Гаджет виглядає дуже і дуже круто.

Оригінальний смартфон Nokia N95, який вийшов у 2007 році, отримав формфактор подвійного слайдера з мультимедійними кнопками з одного боку і цифровою клавіатурою з іншого. Гаджет працював під управлінням ОС Symbian і був оснащений флагманськими на той момент характеристиками.

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Нещодавно компанія HMD Global, яка володіє ліцензією на випуск пристроїв під брендом Nokia, надала Фішеру прототип Nokia N95. Прототип також є слайдером – дисплей можна зсунути вліво, щоб відкрити доступ до камер і динаміків, як в HTC 7 Surround.

Навколо блоку камери є спеціальне кільце, яке можна використовувати як підставку.

Як зазначив блогер, з поверненням Motorola Razr і виходом незвичайних пристроїв на зразок LG Wing було б непогано побачити серійну версію реінкарнованої Nokia N95.

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