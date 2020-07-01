Новий iPhone 12 показали на відео

У мережі показали чотири смартфони iPhone 12. Ролик з максимально реалістичними макетами показав YouTube-блогер iupdate.

Кадри з відео підтверджують, що всі гаджети нової лінійки від Apple отримають зовнішність, схожу з iPhone 4 і iPad Pro. Наймолодша модель iPhone 12 буде оснащена дисплеєм у 5,4 дюйма, версія Pro вийде у двох варіантах з 6,1-дюймовим екраном. Флагман iPhone 12 Pro Max отримає 6,7-дюймовий дисплей.

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Також повідомляється, що всі новинки вийдуть з OLED-екранами і підтримкою 5G.

Блогер зазначив, що iPhone з 5,4-дюймим екраном виявиться меншим за iPhone SE 2 попри те, що останній має дисплей й з меншою діагоналлю. Це пояснюється відсутністю рамок в гаджеті нового покоління.

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