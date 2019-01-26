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Відвідувачів музею Далі у Флориді зустріне сам художник

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Відвідувачів музею зустрічатиме сам Сальвадор Далі - фото 1
Відвідувачів музею зустрічатиме сам Сальвадор Далі

Музей Далі в Сент-Пітерсбурзі, Флорида готує для своїх відвідувачів незвичайну експозицію під назвою "Далі живий" (Dalí Lives). У рамках цього інтерактивного проекту кожен зможе поспілкуватися з самим Сальвадором Далі. Ну майже.

Автори виставки розробили спеціальну програму, завдяки якій відвідувачі зможуть взаємодіяти з цифровим двійником великого художника. ШI-версія Далі буде доступна на екрані в музеї. Достатньо лише натиснути на кнопку – і Далі оживе.

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Мені здається, що насіння цього проекту було посіяне самим художником, – зізнається доктор Хенк Хайн, виконавчий директор музею. – Далі був відомий почуттям власної вічної важливості. Якби він залишив нам якісь вказівки, цей проект точно був би серед них.

Над віртуальною версією художника працювала креативна студія Goodby Silverstein & Partners. У них пішло приблизно півроку на те, щоб зібрати необхідну інформацію про Далі: відео, фотографії, інтерв'ю та безліч інших архівних матеріалів, які б допомогли сформувати цілісний образ художника.

Все це вони використовували для того, щоб навчити алгоритм відтворювати його лицьові рухи. Велика частина того, що говорить цифровий Далі, взята з його власних цитат, але він також зможе прокоментувати і деякі проблеми сучасності. Щоб доповнити конструювання ШI-версії художника, розробники запросили актора, схожого на нього зовні.

Якщо я коли-небудь помру, що малоймовірно, я сподіваюся, що люди в кафе будуть говорити: "Далі помер, але не зовсім", – згадує цитату художника директор музею.

Що ж, схоже, вони і справді виконали його волю. Подивитися на ожилого Далі можна буде вже цієї весни.

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Джерело: buro247
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