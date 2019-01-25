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Розкрито таємницю полотен Рембрандта: вчені вражені

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Речовина була виявлена у ​​шарах, виконаних в техніці імпасто - фото 1
Речовина була виявлена у ​​шарах, виконаних в техніці імпасто / Fortune

Вчені виявили у картинах Рембрандта мінерал, який наразі найчастіше зустрічається в автомобільній фарбі.

Довгі роки вважалося, що для білого кольору голландський майстер використав переважно церусит – найбільш доступний для художників XVII століття пігмент. Однак взяті з трьох картин зіскрібки дозволили виявити несподіваний інгредієнт – досить рідкісний мінерал плюмбонакріт. У наші дні його використовують в автомобільній промисловості.

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Команда французьких і голландських учених взяла зразки з трьох полотен: Портрет Мартіна Солманса, Купання Сусанни і Вірсавія. Раніше плюмбонакріт зустрічався переважно на полотнах XX століття, а найбільш ранній приклад – картина Стіг сіна під дощовим небом (1890) Вінсента Ван Гога – була написана на два століття пізніше за картини Рембрандта.

Портрет Мартіна Солманса - фото 303662
Портрет Мартіна Солманса
Купання Сусанни - фото 303663
Купання Сусанни
Вірсавія - фото 303665
Вірсавія

Плюмбонакріт – оксид свинцю. Речовина була виявлена у ​​шарах, виконаних в техніці імпасто – нанесенні товстого шару фарби для посилення ефекту світла і фактури. Примітно, що в грунтовому шарі цієї речовини не було. На думку дослідників, плюмбонакріт з'явився на полотнах не випадково (наприклад, в результаті забруднення), а був доданий навмисно.

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Джерело: telegraph
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