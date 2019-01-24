Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

У Парижі пройшла перша нудистська п'єса (18+)

  • 149
Французів змусили роздягтися перед п'єсою - фото 1
Французів змусили роздягтися перед п'єсою / thelocal

Перша французька нудистська п'єса отримала хороші рецензії від глядачів, яких змусили роздягнутися перед відвідуванням вистави.

Постановка "Nu et Approuve", назва якої перекладається як "Голий і схвалений", пройшла в Парижі. Організатори заходу попросили всіх відвідувачів прийти оголеними і з міркувань гігієни принести з собою рушник, на якому вони будуть сидіти під час вистави. При цьому VIP-гостям видавали спеціальне тканинне покриття на сидіння з мікрофібри.

І ще: Christian Dior влаштував грандіозний показ: яскраві фото

Нудистська п'єса в Парижі - фото 303438
Нудистська п'єса в Парижі

Минулий в Дзеркальному палаці показ був єдиним. Спектакль, який висміює супротивників нудизму, розповідає історію брата і сестри, яким потрібно "скинути маски і оголитися, щоб прийти до взаєморозуміння". Артисти на сцені також виступали без одягу більшу частину часу.

Примітно, що відвідувачі залишилися задоволені поданням. Вони відзначили його важливість для нудистського руху, а також заявили, що порушення соціальних норм допомагає їм бути собою.

Нудистська п'єса в Парижі - фото 303439
Нудистська п'єса в Парижі
Нудистська п'єса в Парижі - фото 303441
Нудистська п'єса в Парижі
Нудистська п'єса в Парижі - фото 303442
Нудистська п'єса в Парижі
Нудистська п'єса в Парижі - фото 303440
Нудистська п'єса в Парижі

Читайте також: Оскар 2019: оголошені номінанти на найпрестижнішу кінопремію

Джерело: thelocal
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 672
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162027
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події