У Парижі пройшла перша нудистська п'єса (18+)

Перша французька нудистська п'єса отримала хороші рецензії від глядачів, яких змусили роздягнутися перед відвідуванням вистави.

Постановка "Nu et Approuve", назва якої перекладається як "Голий і схвалений", пройшла в Парижі. Організатори заходу попросили всіх відвідувачів прийти оголеними і з міркувань гігієни принести з собою рушник, на якому вони будуть сидіти під час вистави. При цьому VIP-гостям видавали спеціальне тканинне покриття на сидіння з мікрофібри.

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Нудистська п'єса в Парижі

Минулий в Дзеркальному палаці показ був єдиним. Спектакль, який висміює супротивників нудизму, розповідає історію брата і сестри, яким потрібно "скинути маски і оголитися, щоб прийти до взаєморозуміння". Артисти на сцені також виступали без одягу більшу частину часу.

Примітно, що відвідувачі залишилися задоволені поданням. Вони відзначили його важливість для нудистського руху, а також заявили, що порушення соціальних норм допомагає їм бути собою.

Нудистська п'єса в Парижі

Нудистська п'єса в Парижі

Нудистська п'єса в Парижі

Нудистська п'єса в Парижі

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