Відвідувачі зоопарку у Ризі викликали поліцію через кенгуру: ситуація виявилася кумедною

Мешканець Ризького зоопарку, рудий кенгуру на прізвисько Кінгару, любить полежати на підлозі свого вольєра, яка підігрівається. Він залюбки ніжиться серед сіна та морквин. І саме це стало причиною кумедної ситуації, яка виникла.

Відвідувачам зоопарку здалося, що тварина лежить у неприродній позі. Тож вони вирішили викликати поліцію, переживаючи про здоров'я кенгуру. Про це повідомляється в описі до відео, опублікованому на YouTube-каналі зоопарку.

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Відзначається, що після розмови зі співробітниками поліції, адміністрація зоопарку запропонувала кілька варіантів вирішення проблеми: вимкнути підігрів підлоги, створити для тварини стресову атмосферу в вольєрі або ж "сподіватися на довіру відвідувачів до професіоналізму співробітників зоопарку і знання поведінки та звичок тварин".

У зоопарку також заявили, що приміщення прибирають щодня, а кенгуру почуваються добре. Крім того, в спекотну погоду тварини риють собі яму і лягають на холодну землю.

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