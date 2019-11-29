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Дайверка, яка плавала з акулою-людожером, розбурхала мережу: відео не для слабкодухих

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Дайверка, яка плавала з акулою-людожером, розбурхала мережу: відео не для слабкодухих - фото 1

Мережу налякало відео, на якому дівчина плаває біля акули-людожера. Жінка без кисневого балона поплавала біля хижака і помацала його за плавник. Ролик з'явився у Twitter.

На кадрах видно, як жінка в гідрокостюмі, але без кисневого балона плаває з камерою біля величезної білої акули, яку називають також акулою-людожером. Напарник дайверки знімає її з боку. На ролику також видно, що дівчина помацала акулу за плавник.

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Відео стало вірусним і зібрало понад 9 мільйонів переглядів. І користувачі мережі вже ідентифікували відчайдуху. Нею виявилася відомий інструктор з дайвінгу Оушен Ремсі. Раніше дівчина написала книгу про акул.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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