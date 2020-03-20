Відвідувач показав фокус з кавою, який вражає (відео)

В мережі є чимало роликів з фокусами, які викликають чимало питань, але герой цього відео з трюком із кавою викликав шок не тільки у глядачів, а й у баристи. Здається, саме її реакція і стала родзинкою ролика!

На платформі Reddit користувач з ніком numist поділився ефектним відео з фокусом, яке стрімко набирає популярності. За короткий час допис побачили понад 21 тисяча осіб, а ще більше як 500 залишили коментарі.

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На записі хлопець замовляє у кафе каву, а потім за кілька секунд демонструє пустий стакан. Але найбільше вражає не лише трюк, який змушує шукати варіанти, як же йому це вдалось. Річ у тому, що за всім цим стежила бариста, і її реакція змушує усміхатись.

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