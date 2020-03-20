Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

У мережі стає популярною мелодія коронавірусу, яку грають для розминки і дезінфекції

  • 13
П'єсп Коронавірус - фото 1
П'єсп Коронавірус / YouTube

На YouTube з'явився новий тренд: піаністи по всьому світу виконують на камеру нову п'єсу "Коронавірус". За словами всіх учасників, в умовах пандемії такий челендж став розминкою для музикантів.

Композиція виконується за допомогою дезінфекційної серветки, якою по черзі проводять по рядах клавіш. Стиль виконання у деяких учасників відрізняється, але всі керуються одним нотним записом – його, судячи з назв роликів, придумав якийсь Джефф ДеПаолі.

І ще: Баба Доцька – Біда: кумедна пародія про карантин на пісню GO-A

Тренд підхопили виконавці, які грають на інших музичних інструментах. Так, наприклад, з'явилася "коронавірусна" композиція для гітари.

Дивіться також: Воротар збірної України підтримав флешмоб із туалетним папером: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського
  • 18 березня, 15:20
  • 602
Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
  • 18 березня, 15:12
  • 5002
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2176067
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл