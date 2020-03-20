У мережі стає популярною мелодія коронавірусу, яку грають для розминки і дезінфекції

На YouTube з'явився новий тренд: піаністи по всьому світу виконують на камеру нову п'єсу "Коронавірус". За словами всіх учасників, в умовах пандемії такий челендж став розминкою для музикантів.

Композиція виконується за допомогою дезінфекційної серветки, якою по черзі проводять по рядах клавіш. Стиль виконання у деяких учасників відрізняється, але всі керуються одним нотним записом – його, судячи з назв роликів, придумав якийсь Джефф ДеПаолі.

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Тренд підхопили виконавці, які грають на інших музичних інструментах. Так, наприклад, з'явилася "коронавірусна" композиція для гітари.

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