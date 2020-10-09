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Відверто сексуально: Facebook заблокував рекламу цибулі (фото)

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Рекламу цибулі назвали сексуальною - фото 1
Рекламу цибулі назвали сексуальною / healthline

Facebook, борючись з поширенням пікантного контенту, заблокував рекламу цибулі сорту Walla Walla. Алгоритм соцмережі побачив у знімку щось надто сексуальне. Проте згодом компанія відновила рекламу овоча.

Так, менеджер насінницької компанії Джексон Маклін опублікував скрін "спекотного" фото овочів, написавши: "Тільки що отримав повідомлення від Facebook, що фотографія, яка використовується для нашого насіння цибулі є "відверто сексуальною".

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Фахівець також додав, що можливо щось в округлих формах цибулі могло бути помилково витлумачено як груди або щось в цьому роді. І пізніше він попросив соцмережу переглянути заборона, але протягом кількох днів не отримував відповіді.

Тільки після того, як місцеві ЗМІ дізналися про інцидент, Facebook визнав, що припустився помилки. "Ми використовуємо автоматизовані технології, щоб виключити наготу у наших додатках, але іноді вони не можуть відрізнити цибулину від частини людського тіла", – сказала Мег Сінклер, представниця Facebook Canada.

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Джерело: cbc
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