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Самотній самець видри знайшов собі другу половинку через сайт знайомств
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Видра Харріс сумував після того, як померла його партнерка. Команда британського заповідника вирішила допомогти йому залікувати рану через інтернет.
У британському графстві Корнуолл розташований заповідник Cornish Seal Sanctuary для дитинчат тюленів. Там живе Харріс – десятирічний самець східної безкігтевої видри. Він потрапив у заповідник у 2016 році і наступні чотири роки провів з партнеркою Абрикоскою, яка вже жила в Cornish Seal Sanctuary до нього.
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Але в серпні 16-річна Абрикоска померла, і Харріс залишився один. Куратор заповідника Тамара Купер зазначила, що видри зазвичай живуть в парах, і втрата партнерки стала для Харріса ударом: "Він дуже сильно сумував".
Тоді команда Cornish Seal Sanctuary зробила для нього свій "сайт знайомств" – по суті, просто сторінку з фотографіями Харріса і його анкетою. Видру описали як "дуже уважного, доброго слухача і любителя обніматися". А шукав Харріс другу половинку. Співробітники Cornish Seal Sanctuary розіслали сайт іншим британським заповідникам і незабаром отримали відповідь від центру Sea Life в Скарборо. Там знайшла видра Тиква, яка теж нещодавно втратила партнера і "почувалася дуже самотньою".
Незабаром Харріса відвезуть у Скарборо на знайомство. Обидві команди заповідників вирішили зробити так, щоб самець легше підкорявся самці в її "домашніх" умовах, і спроба звести тварин не скінчилася конфліктом.
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