Цілуючи коронавірус: у мережі виник ажіотаж через еротичну книгу про любов до Covid

У мережі виникли бурхливі обговорення через книгу письменниці М. Дж. Едвардс "Цілуючи коронавірус" (Kissing the Coronavirus) про жінку, яка закохалася у вірус. Користувачі відзначали, що поєднання еротики з головною темою 2020 року є недоречним з етичної сторони. Розповідь можна купити на Amazon.

Так, головною героїнею книги є жінка, яка розробляє вакцину від нового вірусу. Однак несподівано вона закохується в хворобу, яка згодом перетворюється в чоловіка, який називається Covid.

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Електронна книга має 16 сторінок, де описується секс жінки з антропоморфною версією коронавірусу. В анотації до розповіді сказано, що це перший твір письменниці. Едвардс випустила книгу, щоб оплатити рахунки, адже раніше втратила роботу.

У коментарях під товаром користувачі Amazon заявили, що книга радше смішна, ніж еротична.

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