VIDVERTO – фіналісти Української пісні 2020: що відомо про рок-гурт

Проєкт Українська пісня / Ukrainian Song Project у 2020 році хоч і пройде в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу, але це не позбавить музичного свята. Одним з претендентів на перемогу став рок-гурт VIDVERTO. Знайомтесь!

VIDVERTO – доволі молодий український рок-гурт, який виник у Дніпрі у 2014 році. Команда не просто створює якісну музику, а й активно відстоює свою громадянську позицію. Хлопці періодично працюють з волонтерами та виступають у дитбудинках та дають концерти для українських військових.

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На сьогодні VIDVERTO у 2 альбоми та 9 кліпів, а їхня пісня "Тільки Мені" лунає в українському телешоу "Київ вдень та вночі". Зараз колектив складається з Євгена Назарука (вокал, гітара), Сергія Проценка (бас-гітара), Віталія Анєчкіна (гітара) та Олексія Середюка (барабани). А стартувала кар'єра команди з виступу на фестивалі Революція у 2015 році. Згодом з'явилась вийшла і перша платівка "Мандруючи Україною".

Тож не дивно, що у 2016 році хлопці вперше стали учасниками "Української пісні" (а згодом повернулись і в 2018) та брали участь у Нацвідборі на Євробачення.

Хоч їм і не вдалось вийти на міжнародну сцену, зате вони зарекомендували себе, як якісна українська рок-музика, тож опинились в ротації центральних радіокомпаній.

Варто додати, що творчість VIDVERTO поєднує поп-рок, блюз та рок, а тексти розповідають романтичні, патріотичні та соціальні історії. Це справді варто зацінити:

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