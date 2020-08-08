JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею

У 2020 році популярний проєкт Українська пісня / Ukrainian Song Project відбудеться в онлайн-форматі у зв'язку з карантинними обмеженнями. Втім, це не завадить нам насолодитися музичним святом сповна. Одна з претенденток на перемогу – співачка JANE. Знайомтесь!

JANE (Іванна Решко) – талановита 17-річна фіналістка. Вона добре запам'яталась глядачам третього сезону "Голос. Діти", адже потрапила до суперфіналу. Тепер же вона побореться за перемогу в музичному проєкті Українська пісня. Їй однозначно є чим вас здивувати!

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Наша юна фіналістка співала з малих років. Першу свою композицію вона виконала тоді, коли їй було усього 5 років! JANE навчалась у музичній школі, а також була справжньою відмінницею у всіх справах, за які вона бралась.

Що стосується її першого виступу, то талант дівчини свого часу розгледів її дідусь, котрий був весільним музикантом. І не дивно, що на дні народженні своєї бабусі маленька Іванка виконала пісню "Я у бабушки живу". Ви будете вражені, але на випускному у своєму садочку дівчина вже виконувала сольну пісню німецькою мовою. Тяга до музики стала причиною того, що батьки у 7 років віддали дівчинку до музичної школи.

У свої 7 років Іванка брала участь у першому фестивалі "Танці з Карпатами" в Ужгороді. Тоді вона здобула свою першу премію. Самі ж батьки уже не можуть достеменно назвати кількість фестивалів і конкурсів, у яких брала участь Іванна. Точно відомо, що їх понад пів сотні.

А співоча кар'єра Іванни лиш набирала обертів. У 10-річному віці вона стала єдиною українською учасницею у телевізійному шоу "Next Star" у Бухаресті (румунський аналог "Голос. Діти"). Там вона стала справжнім відкриттям конкурсу.

JANE надзвичайно наполеглива та не звикла здаватися на половині шляху. Виявляється, вона уже пробувала свої сили у другому сезоні проєкту "Голос. Діти". Але тоді до неї ніхто не повернувся. Дівчинка вирішила "постукатися" й у третій сезон, але навіть не сподівалась, що на її спів повернуться відразу троє суддів: MONATIK, Потап і Тіна Кароль. Свою ж участь у шоу вона продовжила під патронатом саме репера Потапа. Його поради в парі з неймовірним талантом дівчини дозволили їй дійти до суперфіналу.

Виступ Іванни у суперфіналі проєкту "Голос. Діти":

У 2019 році JANE виступила у півфіналі "Чорноморських ігор". Там вона вразила усіх надзвичайно потужним і глибоким виконанням пісні "Shallow". Ви теж заслухаєтесь, гарантуємо!

Виступ Іванни Решко у півфіналі Чорноморських іграх!!!!! Вітаємо тебе сонечко Опубліковано Svitlana Reshko Неділя, 28 липня 2019 р.

Під псевдонімом JANE дівчина випустила вже дві композиції: "Повені" та "На волю". Пісня "Повені" стала справжнім хітом і набрала уже понад 153 тисячі переглядів.

Бажаємо JANE успіху в Українській пісні!

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