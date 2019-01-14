Даша Астаф'єва розбурхала мережу серією інтимних знімків

Відома співачка Даша Астаф'єва поділилася з підписниками черговими гарямими знімками, від яких користувачі мережі у захваті.

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва не перестає радувати своїх шанувальників пікантними фото. Так, зірка підкинула свіженьку порцію відвертих фотографій, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На них вона позує в бежевому купальнику з дуже глибоким декольте. На одному з фото на ній не було нічого, крім капелюха.

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