Відверте зізнання: мама сестер Хадід показала перше фото без імплантів

Колишня модель Йоланда Хадід, доньки якої підкорюють світові подіуми, вразила фанатів відвертою заявою та першим знімком без філерів та імплантів.

55-річна нідерландсько-американська дизайнерка та екс-модель Йоланда Хадід, матір сестер Хадід, продовжує вести доволі публічне життя, а також профіль в соцмережі Instagram. Ні для кого не було секретом, що чудовий вигляд зірки - не тільки наслідок активної роботи над собою, а й пластики.

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Однак нещодавно Йоланда вирішила зробити серйозний крок та позбулась імплантів та філерів. Перший знімок та свої думки про красу та власне здоров'я вона опублікувала на своєму акаунті, зібравши шквал коментарів.

"55 і я посміхаюсь зсередини. Нарешті повернулась до оригіналу 1964. Жити у тілі, вільному від грудних імплантів, наповнювачів, ботоксу, розтяжок та іншого лайна, я думала, що мені це потрібно, щоб йти в ногу з тим, що суспільство мені нав'язувало, як маж виглядати сексуальна жінка. Аж поки токсичність цього ледь не вбила мене. Ваше здоров'я – це ваше багатство, тому, будь ласка, приймайте обґрунтовані рішення, досліджуйте інформацію від цієї зламаної системи перед ти, як вкласти що-небудь чуже у тіло", – розпочала вона.

"Мені знадобилось чимало років, щоб відмовитись від деяких поганих виборів, які я робила, перші ніж я нарешті знайшла свободу для стійкої внутрішньої краси та прийняття того, що я є найкращою версією себе, не стандартною, а моєю власною. Нам потрібно навчитись любити себе та тішитись наші унікальній та неповторній красі у будь-якому віці у цій подорожі під назвою "життя". Краса не має сенсу без здоров'я", – наголосила Йоланда.

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