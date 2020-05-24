Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+)

Розкута американка почала заробляти чималі гроші, фотографуючи свої ступні. Дівчина зводить з розуму фетишистів своїми знімками знімків.

Студентка-медик з американського міста Портленд в штаті Орегон фотографує свої ноги і продає знімки, заробляючи до шести тисяч доларів на місяць. Американка дуже популярна в соцмережах. 28-річна дівчина з псевдонімом Sweet Arches знайшла свою золоту нішу. Вона продає на сайті OnlyFans, який показує контент за гроші, фото своїх ніг, які вважає дуже сексуальними.

І ще: Порноактори розповіли про зйомки на карантині

Sweet Arches зазначає, що щодня вона отримує сотні запитів на фото. "Людям подобається, коли я щось тисну пальцями, наприклад, малину, виноград або тістечка. Одного разу хтось просив тиснути мурах, але я відмовилася, такі речі я не роблю!", – розповіла студентка.

Красуня зізналася, що один з клієнтів купив її черевики, які пропахли кокосовою олійкою для ступень. Американка ретельно доглядає за ногами. Так, на косметичні процедури, а також фото, відео та спілкування з клієнтами у неї йде до 10 годин на день.

У Instagram на Sweet Arches підписано майже 110 тисяч користувачів. У OnlyFans у неї близько тисячі фанатів.

Читайте також: ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти