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Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+)

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Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+) - фото 1

Розкута американка почала заробляти чималі гроші, фотографуючи свої ступні. Дівчина зводить з розуму фетишистів своїми знімками знімків.

Студентка-медик з американського міста Портленд в штаті Орегон фотографує свої ноги і продає знімки, заробляючи до шести тисяч доларів на місяць. Американка дуже популярна в соцмережах. 28-річна дівчина з псевдонімом Sweet Arches знайшла свою золоту нішу. Вона продає на сайті OnlyFans, який показує контент за гроші, фото своїх ніг, які вважає дуже сексуальними.

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Sweet Arches зазначає, що щодня вона отримує сотні запитів на фото. "Людям подобається, коли я щось тисну пальцями, наприклад, малину, виноград або тістечка. Одного разу хтось просив тиснути мурах, але я відмовилася, такі речі я не роблю!", – розповіла студентка.

Красуня зізналася, що один з клієнтів купив її черевики, які пропахли кокосовою олійкою для ступень. Американка ретельно доглядає за ногами. Так, на косметичні процедури, а також фото, відео та спілкування з клієнтами у неї йде до 10 годин на день.

У Instagram на Sweet Arches підписано майже 110 тисяч користувачів. У OnlyFans у неї близько тисячі фанатів.

Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+) - фото 405980

Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+) - фото 405981

Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+) - фото 405982

Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+) - фото 405983

Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+) - фото 405984

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Джерело: mirror
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