Відверта Оля Полякова приголомшила абсолютно оголеними кадрами (18+)

Популярна співачка Оля Полякова славиться своїми провокаційними знімками. Зірка часто полюбляє спантеличити шанувальників сміливими кадрами. Цього разу епатажній блондинці вдалося не менше вразити мережу.

Не так давно Оля Полякова влаштувала легендарну оголену фотосесію на Мальдівах. Відпочиваючи в Єгипті, артистка вирішила повторити сміливий експеримент і знову оголилася перед камерою, поставши перед шанувальниками у всій красі.

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На нових знімках співачка приймає душ і стоїть спиною до камери. Її апетитні форми і стрункі ноги відразу ж стали об'єктом захоплення і обговорення підписників.

"Ну, яке фото краще? На якомусь сайті прочитала, що Полякова не зможе повторити своє легендарне "труси для трусів" фото з Мальдів у Єгипті, бо людей багато! Ах, не треба мене провокувати!" – написала Оля.

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