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Каменських і Потап одружуються? Прес-служба NK відреагувала на заяву про весілля зірок

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Настя Каменських і Потап - фото 1
Настя Каменських і Потап / instagram

У вівторок, 7 травня, прес-служба популярної української співачки Насті Каменських відреагувала на інформацію про те, що артистка і репер Потап мають намір одружитися. Дізнайтеся деталі.

Напередодні численні ЗМІ повідомляли про весілля українських зірок Насті Каменських і Потапа, яким уже кілька років шанувальники приписують роман. Була названа навіть дата свята – 23 травня. Крім цього, зазначалося, що організацією торжества займається івент-агентство Людмили Голубіцької "GG PROJECT", яке організовувало весілля для інших артистів: Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, близьких друзів Потапа, а також телеведучого Сергія Притули.

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Журналісти поцікавилися у піар-менеджера NK, чи правдива інформація про весілля або ж це фейк. Там відповіли, що співачка оберігає своє приватне життя, про що вона неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю. Прес-служба заявила, що коли буде привід для будь-яких заяв, вони це зроблять.

В особистому житті Каменських все добре, і це головне, що потрібно знати її шанувальникам, – підкреслили у співачки.

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Джерело: viva
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