Експерти розповіли, яким саме частинам авто завдає шкоди спека

Регулярний вплив високої температури може вплинути на деякі частини авто не найсприятливішим чином.

На основі поліпропілену виготовлені зовнішні і внутрішні частини будь-якої автівки. Так з нього зроблені всі бампера, спойлери, приладова панель, решітка радіатора, повітроводи, корпуси і кришка акумуляторних батарей, й інші численні деталі.

І ще: Як літаки впливають на атмосферу Землі

При литті більшості перерахованих вище деталей використовують не чистий поліпропілен, а його різні модифікації. Лакофарбове покриття, яке використовують в обробці кузова автомобіля, витримує температури понад 100 градусів за Цельсієм і ніяк не зможе розчинятися під впливом навіть тривалого сонячного впливу.

При температурі повітря на сонці у 63°C, як нещодавно було зареєстровано в Кувейті, автомобіль нагріється більше, ніж на 85°C, а в салоні мінімум до 70°C. Як показує практика, постійне перебування на сонці все ж негативно позначається на лакофарбовому покритті старих автомобілів. Постійні перепади температури призводять до тріщин. Пластик має властивість вигоряти, як і оббивка в салоні авто. Тому, за можливості, варто дотримуватися деяких правил поводження з автомобілем у спекотну пору року.

Читайте також: Голландці показали прототип "сонячного" електромобіля