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Відвага чи дурість: блогери проковтнули Apple AirPods

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Блогери проковтнули AirPods для хайпового відео - фото 1
Блогери проковтнули AirPods для хайпового відео

Британські блогери вирішили зловити трішки хайпу, виклавши у мережу несподіване відео. Джей Свінглер і Ромелл Хенрі (TGFbro) опублікували ролик, на якому вони проковтують безпровідні навушники AirPods.

Цього винахідливим парубкам виявилося недостатньо, і вони вирішили запустити музику всередині власних тіл, але це зробити їм не вдалося.

І ще: Американка вигадала геніальний спосіб, як не загубити Airpods

Самі ж глядачі та підписники переживають за стан здоров'я блогерів, адже навушники можуть негативно вплинути на їхнє самопочуття. Тим більше, що при пошкодженні оболонки з них може витекти літій, який точно не принесе користі.

Скільки б ми не дивувалися, а Джею та Ромеллу таки вдалося спіймати бажаний хайп. Їхній ролик уже переглянули понад мільйон разів.

Редакція Радіо МАКСИМУМ застерігає: такі експерименти можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. НЕ повторюйте це ніколи!

Читайте також: YouTube-блогерка показала видовищний експеримент з навушниками AirPods

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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