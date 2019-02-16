Відвага чи дурість: блогери проковтнули Apple AirPods

Британські блогери вирішили зловити трішки хайпу, виклавши у мережу несподіване відео. Джей Свінглер і Ромелл Хенрі (TGFbro) опублікували ролик, на якому вони проковтують безпровідні навушники AirPods.

Цього винахідливим парубкам виявилося недостатньо, і вони вирішили запустити музику всередині власних тіл, але це зробити їм не вдалося.

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Самі ж глядачі та підписники переживають за стан здоров'я блогерів, адже навушники можуть негативно вплинути на їхнє самопочуття. Тим більше, що при пошкодженні оболонки з них може витекти літій, який точно не принесе користі.

Скільки б ми не дивувалися, а Джею та Ромеллу таки вдалося спіймати бажаний хайп. Їхній ролик уже переглянули понад мільйон разів.

Редакція Радіо МАКСИМУМ застерігає: такі експерименти можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. НЕ повторюйте це ніколи!

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