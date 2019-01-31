Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Американка вигадала геніальний спосіб, як не загубити Airpods

  • 55
Як не загубити Airpods: лайфхак для дівчат - фото 1
Як не загубити Airpods: лайфхак для дівчат / instagram.com/deadanimemom

Креативна американка вигадала стильну та практичну ідею, як не забути і не загубити Airpods. Такий лайфхак підійде кожній дівчині!

22-річна Габріель Рейлі з Вірджинії працює параюристом та створює незвичайні прикраси. Нещодавно вона прославилась в мережі завдяки креативному рішенню, як не загубити безпровідні навушники від Apple.

І ще: YouTube-блогерка показала видовищний експеримент з навушниками AirPods

А все тому, що дівчина перетворила пристрій у частину сережок. Тепер вони точно не випадуть, не загубляться та не зникнуть безвісти. А саме цими своїми недоліками AirPods викликали чимало обурення у користувачів.

"Я думала про сережки з того часу, як їх отримала (AirPods, – ред.), я так боялась, що їх загублю. Я не та людина, яка легко втрачає навушники, але мої сережки частенько виштовхують їх з вух. Думаю, це мене найбільше злякало. Але мені потрібні були AirPods, оскільки моя кішка продовжувала перегризати всі провідні (навушники, – ред). Спершу я зробила невеличкі намиста, щоб їх закріпити, а далі з'єднала з сережками", – поділилась Габріель.

Як не загубити Airpods: лайфхак для дівчат - фото 304995
Як не загубити Airpods: лайфхак для дівчат / deadanimemom.myshopify.com

Варто додати, що незвичайне рішення викликало захват у друзів та оточення дівчини, і може стати поштовхом для самої компанії Apple. А поки юна міс Рейлі вирішила зробити міні-бізнес на своїй креативності та продає невзичайні сережки по 20 доларів.

Американка вигадала геніальний спосіб, як не загубити Airpods - фото 304997

Читайте також: Як дізнатись, скільки часу витрачається на YouTube

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161776
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гаджети