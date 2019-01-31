Американка вигадала геніальний спосіб, як не загубити Airpods

Креативна американка вигадала стильну та практичну ідею, як не забути і не загубити Airpods. Такий лайфхак підійде кожній дівчині!

22-річна Габріель Рейлі з Вірджинії працює параюристом та створює незвичайні прикраси. Нещодавно вона прославилась в мережі завдяки креативному рішенню, як не загубити безпровідні навушники від Apple.

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А все тому, що дівчина перетворила пристрій у частину сережок. Тепер вони точно не випадуть, не загубляться та не зникнуть безвісти. А саме цими своїми недоліками AirPods викликали чимало обурення у користувачів.

"Я думала про сережки з того часу, як їх отримала (AirPods, – ред.), я так боялась, що їх загублю. Я не та людина, яка легко втрачає навушники, але мої сережки частенько виштовхують їх з вух. Думаю, це мене найбільше злякало. Але мені потрібні були AirPods, оскільки моя кішка продовжувала перегризати всі провідні (навушники, – ред). Спершу я зробила невеличкі намиста, щоб їх закріпити, а далі з'єднала з сережками", – поділилась Габріель.

Як не загубити Airpods: лайфхак для дівчат / deadanimemom.myshopify.com

Варто додати, що незвичайне рішення викликало захват у друзів та оточення дівчини, і може стати поштовхом для самої компанії Apple. А поки юна міс Рейлі вирішила зробити міні-бізнес на своїй креативності та продає невзичайні сережки по 20 доларів.

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