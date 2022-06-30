У Львові в рамках дерусифікації перейменують низку вулиць: перелік

Низку вулиць у Львові перейменували у рамках дерусифікації

Війна Росії проти України пришвидшила питання дерусифікації нашої країни. Стосується це також топонімів і назв вулиць. Розповідаємо, які вулиці у Львові отримають нові назви.

Про підтримку перейменування вулиць у Львові повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко. Він розповів, які з них отримають нові назви.

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Які вулиці у Львові перейменують

вул. Л. Толстого – вул. Кардинала Гузара

вул. К. Брюлова – вул. Ірини Калинець

вул. П. Козланюка – вул. Героїв Маріуполя

вул. І. Сєченова – вул. Шумлянських

вул. М. Некрасова – вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака)

вул. Кибальчича – вул. Херсонська

Крім того, нові назви отримають невеличкі вулиці, розташовані поблизу львівського аеропорту:

вул. Дагестанська – вул. Гостомельська

вул. Чуваська – вул. Чорнобаївська

Отримають нові назви вулиці у населених пунктах Львівської ОТГ:

місто Винники

вул. В. Жуковського – вул. Олександра Ванька Лагодовського

вул. І. Довганика – вул. Володимира Грабовецького

вул. К. Ціолковського – вул. Родини Крушельницьких

вул. М. Лермонтова – вул. Мирона Кипріяна

вул. О. Засядька – вул. Братів Йонів

вул. Ю. Гагаріна – вул. Мирослава Скорика

селище міського типу Рудне

вул. В. Короленка – вул. Юрія Липи

вул. Д. Менделєєва – вул. Івана Пулюя

вул. О. Марченка – вул. Ярослава Осмомисла

вул. О. Невського – вул. Ярослава Дашкевича

вул. Ю. Гагаріна – вул. Квітки Цісик

Над пропозиціями активно працювала робоча група, до якої входять ініціативна група, історики, депутати. Робоча група продовжує активну роботу над новими назвами для наступних 31 вулиць, що були визначені в ухвалі, яку сьогодні затвердили депутати, – додав Москаленко.

Він також подякував усім, хто брав участь у перейменуванні вулиць. В тому числі небайдужим містянам, які також прагнуть дерусифікувати рідне місто.

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