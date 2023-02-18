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Відтепер українцям надсилатимуть повістки та виклики до суду через Viber – у чому причина
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Від 15 лютого українці отримуватимуть у популярному месенджері судові повістки та виклики. Читайте далі та дізнайтеся, чому залучають Viber до такої розсилки!
Державна судова адміністрація України повідомляє, що система документообігу перш за все надсилатиме повістки через месенджер Viber, а у разі відсутності такої можливості – традиційно у вигляді SMS.
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Таке нововведення не лише про зручність, а й про економію коштів, які витрачали на відправлення SMS:
Середня вартість відправлення однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправлення однієї повістки за допомогою Viber потрібно лише одне повідомлення (проти 5-6 SMS-повідомлень у середньому і 15 як максимум)", – зазначають у ДСА.
Прикметно, що у перший день за півдня роботи такого нового сервісу судам вдалося заощадити понад 5 000 гривень.
Можливо, цифри поки що не надто вражаючі, але це лише початок. Маю абсолютне переконання, що надалі активне використання цього та всіх інших, наприклад особистий кабінет електронного суду чи мобільний застосунок "Дію", – зазначив Микола Козлов, в.о. генерального директора.
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