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Відтепер на сайті "Укрзалізниці" можна дізнатися про потяги, які їдуть за кордон

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Відтепер на сайті "Укрзалізниці" можна дізнатися про потяги, які їдуть за кордон - фото 1

"Укрзалізниця" запустила розділ на своєму сайті з інформацією для пасажирів міжнародних потягів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

На платформі "Укрзалізниці" можна знайти сервіс про потяги, які курсують з України за кордон, а також пересадки на інші місцеві потяги та літаки. Це інформація про пасажирські потяги.

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Переглянути сайт можна за ЦИМ посиланням.

"Тільки протягом минулого тижня ми перевезли 30,8 тис. пасажирів у міжнародному сполученні, з яких 15,5 тис. поїхали з України, а 15,3 тис. – повернулись. Попит на міжнародні маршрути також продовжує зростати: переважна більшість поїздів останніми тижнями курсують із завантаженістю 90% і вище", – зазначають в "Укрзалізниці".

Наразі є потяги до Польщі, Угорщини та Австрії. Потрапити в Україну можна з пересадками на потяги через 5 найближчих аеропортів:

  • Варшава
  • Будапешт
  • Відень
  • Краків (потяг до Перемишля)
  • Жешув (автотрансфер до Перемишля)

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